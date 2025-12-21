به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ علی‌اصغر غلام‌زاده اظهار کرد: دو نفر در برخورد پراید و خودروی شاسی‌بلند سواری در محور چمن‌بید جان باختند.

وی در ادامه افزود: این سانحه رانندگی در محور چمن‌بید به جنگل گلستان و در محدوده ۵ کیلومتری روستای دشت رخ داد.

فرمانده انتظامی‌گرمه بیان کرد: یک دستگاه خودروی پراید با یک خودروی شاسی‌بلند سواری به‌صورت رخ‌به‌رخ برخورد کردند و متأسفانه راننده و سرنشین پراید در دم جان باختند.

غلام‌زاده در پایان از رانندگان خواست با توجه به برودت هوا و یخبندان، تجهیزات زمستانه همراه داشته و از رانندگی پرخطر خودداری کنند.