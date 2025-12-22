به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رویداد ملی رعنا؛ روایت عصر نوآوری اجتماعی» با هدف شناسایی و ترویج راه حلهای خلاقانه برای رفع مسائل مناطق محروم دوشنبه هشتم دی ماه در مصلای امام خمینی برگزار میشود.
این رویکرد نوین، همان مفهومی است که در قالب فعالیتهای مؤسسه دانشبنیان برکت و رویداد «رعنا» نمود یافته؛ رویدادی که در آن روایت عصر نوآوری اجتماعی بهصورت عینی جریان دارد. دومین دوره رویداد ملی «رعنا» با هدف تمرکز بر سلامت و رفع سوءتغذیه برگزار خواهد شد.
در روزگار کنونی برخی با نگاهی متفاوت و تدابیری تازهتر به عرصه محرومیتزدایی و فعالیتهای عامالمنفعه ورود کردهاند؛ تدابیری مبتنی بر نوعی قوه عاقله که ابتدا مسأله را بهدرستی شناسایی میکند، سپس مردم درگیر با مسأله، راهحل و متولی اجرایی حل آن را گرد هم و بر سر یک میز مینشاند و در تمام مسیر نیز خود بهعنوان متولی حمایتی همراه باقی میماند.
این رویداد علاوه بر روایت مسأله تصفیه آب هوتکهای سیستان و بلوچستان که در کمیته آب و انرژی رعنا به سامان رسیده، قرار است روایتگر موضوعات دیگری از جمله حل مسأله ناباروری، حمایتهای سلامتمحور با محوریت رفع آسیبهای اجتماعی کودکان و نوجوانان و همچنین تحقق عدالت سلامت در قالب ویزیت آنلاین بیماران مناطق محروم باشد.
علاقهمندان به روایتهای حل بحرانهای مناطق محروم میتوانند با مراجعه به نشانی ranaevent.ir برای شرکت در دومین رویداد ملی رعنا ثبتنام کنند.
