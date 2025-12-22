ثبت رکورد تاریخی جدید برای قیمت مس 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در معاملات ساعات گذشته بورس فلزات لندن قیمت مس رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند.

بر همین اساس قیمت هر تن مس طی ساعت گذشته به ۱۱ هزار و ۹۹۳ دلار رسیده که تا پیش از این بی‌سابقه بوده و نسبت به دیروز بیش از یک درصد افزایش داشته است.

البته در دقایق گذشته قیمت این فلز صنعتی کمی عقب نشینی کرده و تا ۱۱ هزار و ۹۲۵ دلار در هر تن پایین آمده است.

چند هفته پیش هم قیمت مس رکورد زده بود و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن محدودیت‌های کنونی در استخراج و تولید این فلز پرکاربرد در سایه تقاضای بالا برای مس در بازار جهانی است.

کارشناسان اخیراً یش‌بینی کرده اند که به خاطر کاربرد وسیع می در صنعت نیرو، ساخت و ساز و تولید تا سال ۲۰۳۵ قیمت جهانی مس تا ۱۵ هزار دلار در هر تن افزایش خواهد یافت.