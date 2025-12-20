مس یک قدم تا ثبت رکورد جدید با محدودیت در استخراج و تامین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات شب گذشته بورس فلزات لندن، قیمت مس به دلایل مختلف از جمله تقاضای بالا باز هم رشد کرد و تا ثبت یک رکورد جدید فقط ۲۵ دلار فاصله دارد.

هفته گذشته قیمت هر تن مس با رسیدن به رقم ۱۱ هزار و ۹۵۲ دلار در هر تن رکورد جدیدی را به ثبت رساند و پس از آن کمی عقب نشینی را تجربه کرد؛ با این حال اما طی هفته گذشته قیمت مس ۳.۲ درصد افزایش یافته و شب گذشته تا ۱۱ هزار و ۹۲۸ دلار در هر تن بالا رفت.

اخیراً بانک آمریکایی گلدمن ساکس طی گزارشی اعلام کرده که به خاطر محدودیت در استخراج و تأمین قیمت مس افزایشی خواهد بود و تا سال ۲۰۳۵ از ۱۵ هزار دلار در هر تن عبور خواهد کرد.

مس یکی از مصرف‌ترین فلزات در جهان به شمار می‌رود چرا که در ساخت و ساز، صنعت و به خصوص در تولید و توزیع نیرو کاربرد زیادی دارد.

به طور کلی قیمت این فلز که به خاطر رسانایی بالا از ارزش ویژه‌ای برخوردار است، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون معادل ۳۵ درصد بالا رفته است.

در گزارش گلدمن ساکس که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که مس به عنوان یکی از محبوب‌ترین فلزات صنعتی در جهان باقی خواهد ماند و در کنار محدودیت در تأمین این فلز تقاضای آن قوی باقی می‌ماند.