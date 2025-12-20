  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

مس یک قدم تا ثبت رکورد جدید با محدودیت در استخراج و تامین

مس یک قدم تا ثبت رکورد جدید با محدودیت در استخراج و تامین

روز گذشته قیمت مس در بازار جهانی بالا رفت و با رکورد زدن دوباره فقط ۲۵ دلار فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات شب گذشته بورس فلزات لندن، قیمت مس به دلایل مختلف از جمله تقاضای بالا باز هم رشد کرد و تا ثبت یک رکورد جدید فقط ۲۵ دلار فاصله دارد.

هفته گذشته قیمت هر تن مس با رسیدن به رقم ۱۱ هزار و ۹۵۲ دلار در هر تن رکورد جدیدی را به ثبت رساند و پس از آن کمی عقب نشینی را تجربه کرد؛ با این حال اما طی هفته گذشته قیمت مس ۳.۲ درصد افزایش یافته و شب گذشته تا ۱۱ هزار و ۹۲۸ دلار در هر تن بالا رفت.

اخیراً بانک آمریکایی گلدمن ساکس طی گزارشی اعلام کرده که به خاطر محدودیت در استخراج و تأمین قیمت مس افزایشی خواهد بود و تا سال ۲۰۳۵ از ۱۵ هزار دلار در هر تن عبور خواهد کرد.

مس یکی از مصرف‌ترین فلزات در جهان به شمار می‌رود چرا که در ساخت و ساز، صنعت و به خصوص در تولید و توزیع نیرو کاربرد زیادی دارد.

به طور کلی قیمت این فلز که به خاطر رسانایی بالا از ارزش ویژه‌ای برخوردار است، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون معادل ۳۵ درصد بالا رفته است.

در گزارش گلدمن ساکس که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که مس به عنوان یکی از محبوب‌ترین فلزات صنعتی در جهان باقی خواهد ماند و در کنار محدودیت در تأمین این فلز تقاضای آن قوی باقی می‌ماند.

کد خبر 6696115
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها