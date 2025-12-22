به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی در دیدار با استاندار مرکزی اظهار کرد: جذب کارگران، کارمندان و خانواده‌های فعال در صنایع مختلف می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی جامعه داشته باشد.

وی افزود: حضور کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی در حوزه ورزش به ویژه ووشو می‌تواند هم کیفیت و هم کمیت فعالیت‌ها را ارتقا دهد.

صدیقی تصریح کرد: این اقدام همچنین زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی برای ملی‌پوشان و تأمین معیشت آنان خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار و نتایج به‌دست‌آمده در سال گذشته، ووشو یکی از معدود رشته‌های ورزشی ایران است که موفق به تثبیت جایگاه برتر خود در سطح آسیا و جهان شده است.

رئیس فدراسیون ووشو تاکید کرد: استان مرکزی به‌تازگی جزو استان‌های مدال‌آور ووشو شده و حمایت استانداری می‌تواند در افزایش مدال‌ها و توسعه زیرساخت‌ها مؤثر باشد.

وی افزود: خانه ووشوی اراک تجهیز و در دسترس ورزشکاران قرار گرفته و با حمایت استانداری و مدیرکل ورزش، پیش‌بینی می‌شود موفقیت‌های ووشوی استان مرکزی در میادین بین‌المللی ادامه یابد.

صدیقی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش نسل جوان گفت: گسترش برنامه‌های آموزشی ووشو در مدارس و مراکز ورزشی استان، علاوه بر شناسایی استعدادهای جدید، مسیر پایداری موفقیت‌های ملی ووشو در آینده را هموار می‌کند.

