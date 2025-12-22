به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی در دیدار با استاندار مرکزی اظهار کرد: جذب کارگران، کارمندان و خانوادههای فعال در صنایع مختلف میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی جامعه داشته باشد.
وی افزود: حضور کارخانهها و شرکتهای بزرگ صنعتی در حوزه ورزش به ویژه ووشو میتواند هم کیفیت و هم کمیت فعالیتها را ارتقا دهد.
صدیقی تصریح کرد: این اقدام همچنین زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی برای ملیپوشان و تأمین معیشت آنان خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس آمار و نتایج بهدستآمده در سال گذشته، ووشو یکی از معدود رشتههای ورزشی ایران است که موفق به تثبیت جایگاه برتر خود در سطح آسیا و جهان شده است.
رئیس فدراسیون ووشو تاکید کرد: استان مرکزی بهتازگی جزو استانهای مدالآور ووشو شده و حمایت استانداری میتواند در افزایش مدالها و توسعه زیرساختها مؤثر باشد.
وی افزود: خانه ووشوی اراک تجهیز و در دسترس ورزشکاران قرار گرفته و با حمایت استانداری و مدیرکل ورزش، پیشبینی میشود موفقیتهای ووشوی استان مرکزی در میادین بینالمللی ادامه یابد.
صدیقی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در آموزش نسل جوان گفت: گسترش برنامههای آموزشی ووشو در مدارس و مراکز ورزشی استان، علاوه بر شناسایی استعدادهای جدید، مسیر پایداری موفقیتهای ملی ووشو در آینده را هموار میکند.
با حضور رئیس فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، نخستین خانه ووشو استان مرکزی افتتاح شد
