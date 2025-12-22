قاب ماندگار یادگار شهید قائدی در آغوش فرمانده

به گزارش خبرگزاری مهر، در حسینیه ثارالله بوشهر، امروز نفس‌ها در سینه حبس شد

جشنواره مالک اشتر، میزبان خانواده شهید قایدی بود… و در میان جمع، یادگار کوچک شهید بر صحنه آمد.

ناگهان سردار خرم‌دل، فرمانده سپاه امام صادق (ع)، با حرکتی آرام و بی‌تکلف نزدیک شد و آن نونهال را در آغوشی گرم، پرمهر و پدرانه گرفت.

آغوشی که گفت‌های ناگفته بسیار داشت؛ گفت‌وگویی ساکت میان دل‌هایی که یک عهد را هنوز زنده نگه می‌دارند.

این تصویر، بیش از هر کلامی سخن گفت: از وفا، از مهر، از به یاد داشتن دین بزرگی که در قبال شهدا داریم.

لحظه‌ای که گویی زمان ایستاد تا مهربانی، یک بار دیگر تاریخ را لمس کند.

فیلم: عابد تمدنی