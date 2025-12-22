  1. استانها
قاب ماندگار یادگار شهید قائدی در آغوش فرمانده

بوشهر- جشنواره مالک اشتر امروز میزبان خانواده شهید قایدی بود و یادگار کوچک شهید در آغوش فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر صحنه ای ماندگار ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حسینیه ثارالله بوشهر، امروز نفس‌ها در سینه حبس شد

جشنواره مالک اشتر، میزبان خانواده شهید قایدی بود… و در میان جمع، یادگار کوچک شهید بر صحنه آمد.

ناگهان سردار خرم‌دل، فرمانده سپاه امام صادق (ع)، با حرکتی آرام و بی‌تکلف نزدیک شد و آن نونهال را در آغوشی گرم، پرمهر و پدرانه گرفت.

آغوشی که گفت‌های ناگفته بسیار داشت؛ گفت‌وگویی ساکت میان دل‌هایی که یک عهد را هنوز زنده نگه می‌دارند.

این تصویر، بیش از هر کلامی سخن گفت: از وفا، از مهر، از به یاد داشتن دین بزرگی که در قبال شهدا داریم.

لحظه‌ای که گویی زمان ایستاد تا مهربانی، یک بار دیگر تاریخ را لمس کند.

فیلم: عابد تمدنی

