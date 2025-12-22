استاندار اسبق قم درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش، استاندار اسبق قم در دولت یازدهم، امروز دوشنبه یکم دیماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.
مرحوم صالحیمنش از ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به مدت حدود یک سال و نیم، مسئولیت استانداری قم را برعهده داشت و در این مدت در حوزههای مختلف اجرایی و مدیریتی استان فعالیت میکرد.
وی پیش از تصدی استانداری قم، مسئولیتها و سوابق متعددی در عرصههای اجرایی، امنیتی و مدیریتی کشور داشت که از جمله آنها میتوان به فرماندهی بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال ۱۳۵۹، ریاست ستاد مرکزی کمیتههای انقلاب اسلامی کشور از سال ۱۳۶۱، جانشینی دادستان انقلاب و جانشینی دادستان عمومی تهران اشاره کرد.
تأسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولیامر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت آیتالله خامنهای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، قائممقامی معاونت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، مدیریت کل کشورهای عربی وزارت اطلاعات و ریاست ستاد انتخابات این وزارتخانه از سال ۱۳۷۳، از دیگر سوابق اجرایی مرحوم صالحیمنش به شمار میرود.
وی همچنین از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ مسئولیت معاونت اجتماعی بعثه آیتالله خامنهای را برعهده داشت و در این عرصه نیز به ارائه خدمات مختلف پرداخت.
خبرگزاری مهر، درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش را به خانواده، بستگان و آشنایان آن مرحوم تسلیت میگوید و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.
