به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه جمعه در نشست با دامداران استان اصفهان اظهار کرد: مسائل و مشکلات دامداران استان به‌صورت ویژه در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات تخصصی، محدود و تفکیکی با تشکل‌ها و فعالان این حوزه در سفرهای شهرستانی در اولویت است.

وی با تأکید بر لزوم شنیدن مستقیم دغدغه‌های دامداران افزود: در ماه‌های اخیر جلسات جداگانه‌ای با دامداران برگزار شده تا مشکلات به‌صورت دقیق، مستند و همراه با اسناد بررسی شود و از طرح مباحث کلی، پراکنده و تشریفاتی پرهیز شود.

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط دشوار کاری دامداران و بازدیدهای میدانی فشرده تصریح کرد: طی روزهای اخیر بازدیدها و نشست‌های متعددی برگزار شده و مشکلات این بخش از نزدیک لمس شده است؛ متأسفانه بخشی از مسائل دامداران ریشه‌دار، قدیمی و انباشته شده و حل آن‌ها نیازمند پیگیری جدی و مداوم است.

وی تأمین نهاده‌های دامی را از اصلی‌ترین مطالبات دامداران عنوان کرد و گفت: در همین راستا، مقرر شده است پنج هزار تن نهاده دامی از محل ذخایر موجود تأمین و در اختیار دامداران قرار گیرد که این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری نمایندگان مربوطه در حال نهایی شدن است و مدیریت استان نیز این روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.

جمالی‌نژاد همچنین به مشکلات سرمایه در گردش، قیمت‌گذاری، حمایت‌های مالی و توسعه صادرات اشاره کرد و افزود: برای تولیدکنندگانی که توان حضور در بازارهای داخلی و صادراتی را دارند، رفع موانع صادرات و حمایت‌های مالی باید به‌صورت جدی و هدفمند پیگیری شود.

وی ادامه داد: واردات نهاده‌ها و داروهای دامی از استان‌های مرزی و دارای ظرفیت، از جمله استان مازندران، در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی‌های انجام‌شده، صدور مجوزهای لازم نیز در حال پیگیری است.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش نهادهای صنفی و حقوقی بیان کرد: پیگیری مطالبات دامداران از مسیرهای قانونی از جمله هیئت‌های حل اختلاف، اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی مرتبط با جدیت دنبال خواهد شد تا حقوق این قشر به شکل مؤثر تأمین شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت جلسات خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس و بعضاً بحرانی این حوزه، برگزاری جلسات کوچک، تخصصی و هدفمند با تشکل‌های دامداری، فعالان حوزه طیور و سایر بخش‌های مرتبط، اثربخش‌تر از نشست‌های عمومی است و تلاش می‌شود طی روزهای آینده این جلسات به‌صورت فشرده برگزار و مشکلات به‌طور دقیق احصا و پیگیری شود.