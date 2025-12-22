اراضی روبروی مصلای نمازجمعه و کوی حسینپور کاشان خارج ازمحدوده شهری است

مریم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۳۷۹ مورد پرونده در کمیسیون ماده پنج مطرح و منجر به رأی شد که قسمت اعظم این پرونده‌ها در خصوص طرح ساماندهی اراضی شمال محور امیرکبیر است.

وی ابراز کرد: ۱۲۱ مورد پرونده هم در جلسات متعدد کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج استان مطرح و منجر به رأی شد که ۸۸ مورد از این پرونده‌ها در خصوص طرح ساماندهی بلوار شهیدان کشمشی در ناحیه فین بزرگ است.

مدیر اداره طرح‌های تفصیلی شهرداری کاشان با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و زمان بر بودن بررسی آن در کمیسیون ماده پنج استانی تصریح کرد: با وجود ارائه درخواست‌ها به این کمیسیون به صورت متوالی است و به علت حجم پرونده‌های شهرهای مختلف استان، چندماهی یکبار نوبت شهر کاشان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون منع فروش اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی، چالشی جدی برای شهرداری‌ها و شهروندان شهرها ایجاد کرده است. به موجب این قانون پلاک‌هایی که بعد از سال ۸۱ فروش یا نقل و انتقالی صورت می‌گیرد، اجازه طرح در کمیسیون ماده پنج و تغییر کاربری به مسکونی را نخواهد داشت.

توکلی تصریح کرد: بلوار شهیدان کشمشی، شبکه ۲۴ متری در فین بزرگ است که در طرح تفصیلی (باوجود نیاز ساکنین محلی به ضرورت بهبود دسترسی و ایمن سازی این معبر از خطرات ترافیکی)، به علت قانون حفظ اراضی و باغات وجود ندارد و باوجود انتخاب مشاورین متعدد طرح در سالیان مختلف و ارائه مصوبات کمیسیون ماده پنج استانی به وزارت راه و شهرسازی با احتمال آسیب به باغات و اراضی کشاورزی از سوی این وزارتخانه رد شده بود.

وی افزود: اکنون هم با انتخاب مجدد مشاورین طرح و طی جلسات متعدد کمیته کارشناسی در نوبت رسیدگی در کمیسیون ماده پنج استانی قرار دارد تا در ماه آینده در یک جلسه مستقل بررسی و اعلام نتیجه شود.

مدیر اداره طرح‌های تفصیلی شهرداری با اشاره به اینکه انجام مطالعات و تهیه طرح موضعی ساماندهی اراضی شمال محور امیرکبیر هم در طرح جامع به صورت کلی و پهنه‌ای تعریف شده بود، گفت: در طرح تفصیلی هم قسمت‌هایی به صورت پهنه بندی با کاربری‌های خدماتی داشت که شهرداری در این خصوص دچار چالش شده بود و تمایل داشت این محور شبکه بندی‌های منظمی طبق قواعد و اصول شهرسازی داشته باشد. از این رو با انتخاب مشاور مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی برای طراحی این محور، موضوع آن به کمیسیون ماده پنج استان ارائه شد و در انتظار ابلاغ است.

وی با بیان اینکه طرح بازنگری اراضی شمال ناجی آباد هم باوجود ابلاغ طرح جامع آن، با انتخاب مشاور در مراحل اولیه مطالعات و ترسیم است، خاطرنشان کرد: چهار مورد لکه بزرگ در شهر بود که در طرح تفصیلی مشاور اصلاً کاربری برای آن تعریف نکرده و از سوی این مشاور نیازمند طرح ویژه عنوان شده بود. از این رو شهرداری تصمیم به انتخاب مشاور ذی صلاح دیگری برای بازطراحی‌های اولیه آن گرفت که طراحی و تکلیف کاربری این اراضی با رعایت سرانه‌های طرح تفصیلی در خصوص کاربری این لکه‌ها به صورت مسکونی یا خدماتی مشخص شود.

توکلی تاکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود که قبل از خرید اراضی در هر نقطه‌ای از شهر از مناطق پنجگانه یا شهرداری مرکزی استعلام بگیرند که در اثر کاربری غیر مسکونی یا خارج از محدوده بودن این اراضی سرمایه آنها هدر نرود. چرا که تغییر کاربری اراضی دشوار بوده و الحاق اراضی به محدوده هم بخاطر ضوابطی مثل ضرورت افزایش جمعیت از این دشوارتر و فرآیند آن نیز زمان بردارتر است.

وی با بیان اینکه محدوده شمال بلوار امام رضا (ع) بویژه اراضی واقع در روبروی مصلای بقیه الله الاعظم جزو اراضی خارج از محدوده است، خاطرنشان کرد: این اراضی در طرح تفصیلی نیست و شهروندان زیادی در این خصوص به شهرداری مراجعه می‌کنند.کوی کرامت (کوچه حسین پور) هم خارج از محدوده هست که با تراکم شهری بالا از نظر معماری ساختمان‌ها وشهرسازی بسیار بی قاعده و نامنظم است.