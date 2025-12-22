  1. استانها
پیروزی شهرداری گرگان در برابر استقلال تهران

گرگان- تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور موفق به شکست تیم استقلال تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان عصر دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن امام خمینی (ره) گرگان میزبان استقلال تهران بود و در پایان یک رقابت نزدیک و حساس، با نتیجه ۹۱ بر ۹۰ به پیروزی رسید.

این دیدار که تا ثانیه‌های پایانی با رقابت شانه‌به‌شانه دو تیم دنبال شد، با درخشش بازیکنان شهرداری گرگان و حمایت پرشور هواداران به سود نماینده گرگان خاتمه یافت تا استقلالِ صدرنشین، نخستین زانوی خود را در این فصل بر زمین بگذارد.

این مسابقه به‌صورت زنده از شبکه ورزش، شبکه گلستان، سایت آنتن و صفحه رسمی اینستاگرام شهرداری گرگان پخش شد و با استقبال گسترده علاقه‌مندان بسکتبال همراه بود.

