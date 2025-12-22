پیگیری لیگ بسکتبال زنان در غیاب استقلال/ مدعیان به دنبال تکرار برد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال زنان روز سه شنبه (۲ دی) در تهران برگزار می‌شود. آکادمی سحر، گروه بهمن و نفت آبادان که به ترتیب رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارند در این هفته از رقابت‌ها به میدان می‌روند به این امید که پیروزی دور رفت برابر ستاد ملی گاز، کاسپین تهران و آکادمی نیکا را تکرار کنند و موقعیت شأن را در جایگاه‌های فعلی تثبیت کرده و حتی بهبود بخشند.

این در حالی است که استقلال روز سه شنبه با قرعه استراحت روبرو است. این تیم که به دلیل عدم رویارویی با نفت حالا یک باخت بیشتر از مدعیان دارد، با وجود برد هفته پیش برابر ستاد ملی گاز در رده چهارم قرار دارد.

دیگر دیدار این هفته از رقابت‌ها میان فرآور شریف سبز و قهوه باتسام مشهد برگزار می‌شود. مشهدی‌ها بعد از شکست هفته گذشته امیدوارند بتوانند در این دیدار خارج از خانه صاحب برد شوند آنهم مقابل تیمی که هنوز بردی درکارنامه ندارد.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر زنان و جدول رده بندی پیش از برگزاری این دیدارها به این شرح است:

سه شنبه ۲ دی

* ستاد ملی گاز - گروه بهمن (ساعت ۱۱ - سالن محمود مشحون تهران)

* آکادمی سحر - کاسپین تهران (ساعت ۱۳ - سالن زیتون تهران)

* آکادمی نیکا - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۳ - سالن محمود مشحون تهران)

* فرآورشریف سبز - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۵ - سالن محمود مشحون تهران)

جدول رده بندی

۱- آکادمی سحر (۹ بازی، ۸ برد، یک باخت، ۱۷ امتیاز)

۲- گروه بهمن (۹ بازی، ۸ برد، یک باخت، ۱۷ امتیاز)

۳- نفت آبادان (۹ بازی، ۷ برد، ۲ باخت، ۱۶ امتیاز)

۴- استقلال تهران (۹ بازی، ۷ برد، ۲ باخت، ۱۵ امتیاز)

۵- قهوه باتسام مشهد (۹ بازی، ۳ برد، ۶ باخت، ۱۲ امتیاز)

۶- کاسپین تهران (۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)

۷- ستاد ملی گاز (۹ بازی، ۲ برد، ۷ باخت، ۱۱ امتیاز)

۸- آکادمی نیکا (۹ بازی، ۲ برد، ۷ باخت، ۱۱ امتیاز)

۹- فرآور شریف سبز (۹ بازی، بدون برد، ۹ باخت، ۸ امتیاز)