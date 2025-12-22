  1. استانها
مصرف گاز در ادارات لرستان باید ۲۰ درصد کاهش یابد

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تاکید کرد: میزان مصرف گاز در دستگاه‌های دولتی استان باید امسال ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.

حسین سپهوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حداکثر دمای مجاز در راستای مدیریت مصرف گاز در ادارات استان لرستان، ۲۰ درجه سانتی گراد تعیین شده است.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی در این موظف هستند که سامانه گرمایشی خود را مطابق با این درجه دما و ضوابط تعیین شده در این رابطه در نظر بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، ادامه داد: دستگاه‌های دولتی استان موظف هستند که دمای رفاه و بهینه کردن سیستم‌های گرمایشی خود اقدام جدی کنند.

سپهوند با بیان اینکه سیستم‌های گرمایشی دستگاه‌های دولتی نیز باید یک ساعت قبل از شروع کار روشن و یک ساعت قبل از تعطیلی ادارات خاموش کنند، افزود: شرکت گاز نیز در راستای تحقق این امر به طور مستمر نظارت خود را بر دستگاه‌های دولتی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در صورت عدم رعایت ضوابط تعیین شده برای دستگاه‌های دولتی، اخطار قطع گاز برایشان صادر خواهد شد. چرا که باید میزان مصرف گاز در دستگاه‌های دولتی استان باید ۲۰ درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۴، کاهش دهند.

