مصرف گاز در کرمانشاه ۹۳ درصد غیرصنعتی است

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: که مجموع مصرف گاز در استان طی ۲۴ ساعت گذشته به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسیده است. وی افزود که بیش از ۹۳ درصد این میزان مصرف در بخشهای غیر صنعتی شامل خانگی و تجاری صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز، از مردم خواست با رعایت نکاتی ساده اما مؤثر، به صرفهجویی در مصرف انرژی کمک کنند. حسینی تاکید کرد: تنظیم دمای منزل روی ۲۰ درجه سانتیگراد، پوشاندن درزهای در و پنجرهها، استفاده از پردههای ضخیم و پوشیدن لباس گرم میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف داشته باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین به استفاده صحیح از سیستمهای گرمایشی اشاره و خاطرنشان کرد: پوشاندن کانال کولر و رعایت نکات ایمنی در خانهها میتواند به تأمین پایدار انرژی کمک کند.
وی همچنین از همه ادارات و سازمانها خواست که در روزهای تعطیل و یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری، سیستمهای گرمایشی خود را خاموش کنند تا از مصرف بیرویه جلوگیری شود.
حسینی هشدار داد در صورت عدم رعایت این دستورالعملها، گاز اداره یا سازمان مربوطه قطع خواهد شد و افزود: همکاری مردم و ادارات نقش کلیدی در مدیریت مصرف و پایداری شبکه گاز استان دارد.
