جلال الدین امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا در لرستان، اظهار داشت: شیوع این بیماری در لرستان نسبت به استان‌های همجوار در وضعیت بهتری بود.

وی با اشاره به بحث بیمار یابی ۵۷ هزار نفر در استان از ابتدای شیوع این بیماری، عنوان کرد: از مجموع این بیماری یابی ها، از تعداد هزار و ۷۱۴ نفر نمونه گیری صورت گرفت که تقریباً یک سوم آنها مثبت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قسمت عمده این موارد تأیید شده مربوط به آنفلوانزا نوع a بوده است، گفت: این نوع آنفلوانزا مهم هست و ممکن است علائم شدیدی داشته باشد.

امیری، بیان داشت: همچنین بیمارانی هم در این رابطه داشته‌ایم که نیاز به بستری داشته‌اند، خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر امکانات درمانی و در حوزه پیشگیری شرایط خوبی دارد، در حال حاضر کمبود دارو و تجهیزات نداریم و خوشبختانه مرگ و میری هم در این حوزه نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هم استانی‌های عزیز نگرانی نداشته باشند و حتماً نکاتی را که در حوزه پیشگیری گفته می‌شود را رعایت کنند.