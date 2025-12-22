بابایی: سطح کیفی ارائه خدمات به حجاج و زائران یزدی ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت کشور، بر لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات و روانسازی فرآیند اعزام زائران استان یزد به سرزمین وحی تأکید کرد.
استاندار یزد در این جلسه با اشاره به اشتیاق مردم دارالعباده برای سفرهای زیارتی، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی جهت پشتیبانی مؤثرتر و افزایش رضایتمندی زائران شد.
وی در این نشست که در راستای تقویت هماهنگی و با هدف رفع موانع اجرایی در حوزه حج و زیارت استان برگزار شد بر لزوم تسهیل امور زائران یزدی در امر سفرهای زیارتی تاکید کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن بررسی چالشهای موجود، محورهای اصلی همچون ساماندهی بهتر فرآیند ثبتنام، ارتقای استانداردهای رفاهی کاروانها و تسهیل اعزام حجاج و زائران عتبات را مورد ارزیابی قرار دادند.
همچنین راهکارهای بهبود خدماترسانی به زائران، تقویت هماهنگیها و رفع موانع اجرایی در حوزه حج و زیارت استان بررسی شد.
