شرکت ۱۲۱۳ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در سمنان همزمان با سراسر کشور در روزهای چهارم و پنجم دیماه جاری خبر داد و افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسی سمنان همزمان با سراسر کشور و با شرکت یک هزار و ۲۱۳ داوطلب زن و مرد در روزهای پنجشنبه و جمعه، چهارم و پنجم دیماه جاری در دانشگاه سمنان برگزار میشود.
وی ادامه داد: ۸۹۴ داوطلب مرد و ۳۱۹ داوطلب زن در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه در این آزمون شرکت میکنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی شامل معماری با صلاحیتهای طراحی، نظارت و اجرا، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار میشود.
وی افزود: همچنین آزمونهای «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» نیز برگزار میشود.
حسینی طباطبایی تصریح کرد: علاوه بر این، آزمون برای شش رشته کاردانی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشهبرداری و شهرسازی در پایه سه، و تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی در پایههای یک، دو و سه برگزار خواهد شد.
