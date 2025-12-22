پنجمین فصل «روایت حبیب» در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین فصل روایت حبیب در قالب کاروان سرباز دوشنبه شب به مناسبت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور برخی از بزرگان و شیوخ بصره عراق، رزمندگان دفاع مقدس، اهالی هنر و مردم خرمشهر در باغ موزه دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد.

اجرای گروه سرود بین المللی زهرائیون، پخش نماهنگ حاج قاسم، روایت حاج مکی یازع همرزم شهید سلیمانی در سیل ۹۸ و شعرخوانی عربی محمود باوی از جمله برنامه‌های اجرایی بود.

همچنین پخش کلیپ سیدصالح موسوی، تئاتر خیابانی پرچم، اهدا نشان سرباز از دیگر برنامه‌های اجرا شده است.