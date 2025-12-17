به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ویژه‌برنامه‌ای با عنوان روایت حبیب در خرمشهر برگزار خواهد شد.

وی در خصوص اهداف این برنامه توضیح داد: این مراسم به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان، دفتر مکتب حاج قاسم، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و موزه دفاع مقدس خرمشهر طراحی شده است و قرار است روز دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰ در موزه دفاع مقدس خرمشهر با حضور هنرمندان استانی و ملی اجرا شود.

حجت الاسلام شفیعی در رابطه با محتوای این مراسم بیان کرد: برنامه روایت حبیب شامل بخش‌های متنوعی است؛ شعرخوانی شاعران برجسته، روایتگری خاطرات و حماسه‌های شهید سلیمانی، اجرای گروه‌های سرود و دیگر فعالیت‌های هنری که فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای را برای شرکت‌کنندگان فراهم خواهد کرد.

رئیس حوزه هنری استان خوزستان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت است، ضمن تشریح اهمیت این رویداد گفت: این مراسم بستری برای معرفی آرمان‌های شهید سلیمانی به نسل جوان و تقویت هنر متعهد در جامعه امروز محسوب می‌شود.