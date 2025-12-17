  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

خرمشهر میزبان روایت حبیب؛ هنرمندان برای حاج قاسم گرد هم می‌آیند

اهواز ـ رئیس حوزه هنری خوزستان با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ویژه‌ برنامه «روایت حبیب» روز دوشنبه یکم دی‌ماه در موزه دفاع مقدس خرمشهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ویژه‌برنامه‌ای با عنوان روایت حبیب در خرمشهر برگزار خواهد شد.

وی در خصوص اهداف این برنامه توضیح داد: این مراسم به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان، دفتر مکتب حاج قاسم، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و موزه دفاع مقدس خرمشهر طراحی شده است و قرار است روز دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰ در موزه دفاع مقدس خرمشهر با حضور هنرمندان استانی و ملی اجرا شود.

حجت الاسلام شفیعی در رابطه با محتوای این مراسم بیان کرد: برنامه روایت حبیب شامل بخش‌های متنوعی است؛ شعرخوانی شاعران برجسته، روایتگری خاطرات و حماسه‌های شهید سلیمانی، اجرای گروه‌های سرود و دیگر فعالیت‌های هنری که فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای را برای شرکت‌کنندگان فراهم خواهد کرد.

رئیس حوزه هنری استان خوزستان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت است، ضمن تشریح اهمیت این رویداد گفت: این مراسم بستری برای معرفی آرمان‌های شهید سلیمانی به نسل جوان و تقویت هنر متعهد در جامعه امروز محسوب می‌شود.

