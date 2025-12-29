  1. استانها
روایت حبیب به دارالعباده یزد رسید؛ کاروان سرباز یزد را عطرآگین کرد

یزد_ کاروان سرباز، فصل پنجم روایت حبیب، در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب دوشنبه همایش بزرگ کاروان سرباز، فصل پنجم روایت حبیب، سفر خود را به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی با استقبال گسترده مردم و خادمیاران رضوی در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) محمودآباد برگزار شد.

این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ ایثار آغاز شده، حامل پیام ادامه راه شهدا بود و با نواهای ملی و ورود نمادین خادمان امام رضا (ع) آغاز شد و فضای مجلس با عطر حرم رضوی آکنده گشت. این گردهمایی، که با اجرای رسالت بوذری اداره می‌شد، شاهد حضور پرشور مردم و خانواده‌های شهدا بود.

اجراهای هنری متنوعی بخش‌های مختلف مراسم را شکل داد؛ از جمله اجرای گروه سرود با حضور ابوذر روحی، اجرای گروه‌های سرود آوای رضوان و میثاق یزد، شعرخوانی محمد رسولی و آیتم نمایشی در این مراسم به غنای محتوایی برنامه‌ها افزود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گردهمایی، اهدای «نشان سرباز وطن» بود. این نشان، تندیس و لوح یادبود، از طرف زینب سلیمانی و به نمایندگی از مکتب حاج قاسم، به خانواده شهید جاویدالاثر، حاج احمد متوسلیان، تقدیم شد تا نمادی از پیوند میان فرماندهان تاریخی دفاع مقدس باشد.

احمد عبدالرحیمی، مستندساز جبهه مقاومت و همراه شهید سلیمانی، به بیان ابعاد اخلاقی فرمانده شهید پرداخت. او به باور عمیق حاج قاسم به رعایت حقوق مردم اشاره کرد و خاطره درخواست حلالیت از صاحب‌خانه داعشی را به واسطه حضور نیروهای مقاومت در آن سرپناه روایت نمود.

عبدالرحیمی تأکید کرد: سلیمانی حتی در سخت‌ترین شرایط، برای اجتناب از تعرض به اموال شخصی، از سرویس بهداشتی و حمام اصلی خانه استفاده نکرد و از محل سیار استفاده کرد که این احترام عمیق به حقوق دیگران الگویی برای نسل‌ها است.

«کاروان سرباز» که در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های پرمخاطب تبدیل شده، مسیر خود را به سمت کرمان ادامه خواهد داد تا در جوار مزار سردار دل‌ها به پایان برسد و مکتب حاج قاسم را منتقل کند.

