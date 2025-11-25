تاکید الخزعلی بر ضرورت خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، امروز سه شنبه در بغداد میزبان انیل بو را اینان، سفیر ترکیه در عراق بود.
در این دیدار، دو طرف روابط فیمابین و راههای تقویت آن در راستای منافع دو ملت را بررسی کردند.
الخزعلی و سفیر ترکیه بر اهمیت جاده توسعه به عنوان یک پروژه استراتژیک محوری در سطوح منطقهای و بین المللی تاکید کرد.
آنها درخصوص پرونده آب و لزوم ایجاد راه حلهای عملی و عادلانه برای تضمین سهمابه عراق نیز گفتوگو کردند.
الخزعلی در این دیدار بر لزوم عقب نشینی نیروهای ترکیه از شمال عراق به عنوان الگویی برای خروج سایر نیروهای عراقی از کشور تاکید کرد.
سفیر ترکیه نیز ضمن تبریک به الخزعلی برای برگزاری موفق انتخابات و پیروزی جنبش صادقون، فضای مثبت و پیشرفت فرآیند سیاسی به دلیل مشارکت بالا در انتخابات را تحسین کرد.
