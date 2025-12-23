۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرکرد نیازمند هماهنگی جدی برای تکمیل و تحویل

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر شامگاه دوشنبه در شورای مسکن چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سرعت و جدیت بیشتری در مسیر تکمیل واحدهای مسکونی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حرکت کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به گذشت زمان از آغاز طرح و پایبندی متقاضیان به تعهدات خود، انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با قدرت بیشتری پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب و فاضلاب، گاز و برق باید زیرساخت‌های لازم را در مناطق اجرای طرح فراهم کنند تا روند ساخت و تحویل واحدها با مشکل مواجه نشود.

آذر بیان داشت: در شهر شهرکرد حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی به‌صورت انبوه‌سازی در حال احداث است که نیازمند هماهنگی جدی‌تر برای تکمیل و تحویل به متقاضیان است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز بنیاد مسکن باید با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملیات اجرایی را با جدیت بیشتری دنبال کند.

آذر تأکید کرد: این نشست برای دریافت گزارش اقدامات انجام‌شده و بررسی نقاط نیازمند پیگیری بیشتر تشکیل شد و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان سرعت بگیرد و واحدهای مسکونی هرچه زودتر به دست مردم برسد.