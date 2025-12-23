به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی شامگاه دوشنبه در شورای مسکن چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی است که مردم استان انتظار جدی برای اجرای آن دارند و ما وظیفه داریم با رفع موانع و چالش‌ها، روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی را سرعت ببخشیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی، آماده‌سازی محلات و نقاط مسکن ملی در استان است که باید با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش برود تصریح کرد: تأمین منابع مالی برای تسریع در تکمیل واحدها ضروری است و ما در حال پیگیری راهکارهای لازم هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارشناسی قیمت واحدها و تعیین هزینه تکمیل پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد تا شفافیت بیشتری برای متقاضیان ایجاد شود.

حسینی افزود: ثبت‌نام و پالایش متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده و اکنون باید تمرکز بر تأمین زمین و اجرای پروژه‌ها باشد.

وی یادآور شد: حدود ۷۰۰ واحد مسکونی که در هفته دولت به مرحله پایانی رسیده‌اند و در دهه فجر تکمیل و تحویل خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برنامه‌ریزی شده است که حدود ۴ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دهه فجر از طریق گروه‌های ساخت و واگذاری گروهی آماده بهره‌برداری شود.

حسینی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهرکرد و الحاق محلات جدید به محدوده شهری نیز در حال اجراست تا زمین مورد نیاز تأمین شود.

وی تأکید کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، امیدواریم بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در دهه فجر آماده بهره‌برداری شود و زمین‌های مورد نیاز نیز در چارچوب نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان تحویل گردد.