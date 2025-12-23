  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

رفع موانع و تأمین زمین برای سرعت‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن

رفع موانع و تأمین زمین برای سرعت‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن

شهرکرد-مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی است که مردم استان انتظار جدی برای اجرای آن دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی شامگاه دوشنبه در شورای مسکن چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی است که مردم استان انتظار جدی برای اجرای آن دارند و ما وظیفه داریم با رفع موانع و چالش‌ها، روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی را سرعت ببخشیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی، آماده‌سازی محلات و نقاط مسکن ملی در استان است که باید با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش برود تصریح کرد: تأمین منابع مالی برای تسریع در تکمیل واحدها ضروری است و ما در حال پیگیری راهکارهای لازم هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارشناسی قیمت واحدها و تعیین هزینه تکمیل پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد تا شفافیت بیشتری برای متقاضیان ایجاد شود.

حسینی افزود: ثبت‌نام و پالایش متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده و اکنون باید تمرکز بر تأمین زمین و اجرای پروژه‌ها باشد.

وی یادآور شد: حدود ۷۰۰ واحد مسکونی که در هفته دولت به مرحله پایانی رسیده‌اند و در دهه فجر تکمیل و تحویل خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برنامه‌ریزی شده است که حدود ۴ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دهه فجر از طریق گروه‌های ساخت و واگذاری گروهی آماده بهره‌برداری شود.

حسینی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهرکرد و الحاق محلات جدید به محدوده شهری نیز در حال اجراست تا زمین مورد نیاز تأمین شود.

وی تأکید کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، امیدواریم بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در دهه فجر آماده بهره‌برداری شود و زمین‌های مورد نیاز نیز در چارچوب نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان تحویل گردد.

کد خبر 6698906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها