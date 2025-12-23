حسینی: نهضت ملی مسکن در سمنان به «انتخاب واحد» رسید

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از ماه‌ها انتظار متقاضیان، فرآیند انتخاب واحد پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان رسماً آغاز شد، ابراز کرد: این مرحله نویدبخش نزدیک‌تر شدن این طرح بزرگ به مرحله بهره‌برداری و خانه‌دار شدن متقاضیان است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در گام نخست انتخاب واحد، ۲۰۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط بر مبنای اولویت پرداخت آورده اولیه و تکمیل وجه در سامانه مربوطه، وارد فرآیند انتخاب واحد خواهند شد. به این ۲۰۰ متقاضی که در صف نخست انتخاب واحد قرار دارند، طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی لازم برای انجام مراحل مربوطه صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین ادامه داد: پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان از مردادماه سال ۱۴۰۲ به کارگزاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و پیمانکاری شرکت ابربنای سنگسر آغاز شده و هم‌اکنون با میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

حسینی طباطبایی افزود: آغاز انتخاب واحد در این پروژه، گام مهمی در مسیر تحقق وعده تأمین مسکن برای متقاضیان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده شتاب مناسب عملیات اجرایی و نزدیک شدن پروژه به مرحله تحویل واحدها است.