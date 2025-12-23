افتتاح نمایشگاه خوشنویسی زنده یاد مهدی کمالی کردستانی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت و افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی زندهیاد استاد مهدی کمالی کردستانی با حضور علیاکبر ورمقانی، معاون سیاسی استاندار کردستان، فرماندار سنندج، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و جمعی از اساتید و هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی صبح سه شنبه در گالری سوره سینما بهمن سنندج برگزار شد.
در این نمایشگاه بیش از ۴۰ اثر منتخب از آثار زندهیاد استاد کمالی کردستانی به نمایش درآمده است که مضامین آنها برگرفته از آیات قرآن کریم و اشعار شاعران نامدار ایران از جمله حافظ، سعدی و مولانا است.
این نمایشگاه با هدف پاسداشت مقام هنری و فرهنگی این استاد فقید، تا هفتم دیماه ۱۴۰۴ برای بازدید عموم علاقهمندان دایر بوده و پذیرای دوستداران هنر خوشنویسی است.
