به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، با اعلام این خبر اظهار کرد: بلندمرتبهسازی مبتنی بر اصول بنیادین توسعه پایدار، راهکاری مناسب برای پاسخ به نیاز شهرهایی با فشردگی بالای جمعیتی و کالبدی از جمله بندرعباس است و اجرای موفق آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد زیستمحیطی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و معماری است.
وی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت، محدودیت اراضی شهری و افزایش قیمت زمینهای مستعد توسعه افزود: این شرایط، بهویژه در کلانشهرها، ضرورت حرکت به سمت الگوی بلندمرتبهسازی را اجتنابناپذیر کرده و بندرعباس نیز در همین چارچوب نیازمند ضوابط مشخص و علمی بوده است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: توسعه شهرنشینی، افزایش تقاضای مسکن، کمبود اراضی مناسب توسعه و ضرورت ارتقای کیفیت فضاهای باز شهری، موجب تغییر الگوی ساختوساز به سمت بلندمرتبهسازی شده و این طرح مطالعاتی با بررسی دقیق ضرورتها و چالشها، اقدام به مکانیابی پهنههای مناسب و تدوین ضوابط کلی شهرسازی و معماری کرده است.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: این مطالعات با پیگیریهای مجدانه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر و شهرداری بندرعباس و پس از برگزاری جلسات متعدد کارگروه زیربنایی، شورای برنامهریزی استان، کمیسیون ماده پنج و کمیتههای فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در نهایت در تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید.
وی افزود: با این مصوبه، بندرعباس در زمره معدود کلانشهرهای کشور قرار گرفت که دارای مطالعات مصوب بلندمرتبهسازی است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: فرآیند مکانیابی بلندمرتبهسازی بندرعباس بر اساس ضوابط عام مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷) و با رعایت انطباق قانونی طرحهای جامع و تفصیلی، الزامات پدافند غیرعامل، ملاحظات مکانی و پهنهبندی، ضوابط کالبدی و عملکردی، تناسب ارتفاع با عرض معابر، طراحی متناسب با اقلیم گرم و مرطوب، حفظ منظر شهری، دید به دریا و کوه گنو، ملاحظات زیستمحیطی، ارزیابی ترافیکی و تمهیدات ایمنی و تخلیه اضطراری تدوین شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این ضوابط میتواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهری، به مدیریت بهینه زمین، کنترل سیمای شهری و تحقق توسعه متوازن و پایدار در بندرعباس کمک کند.
نظر شما