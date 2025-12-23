آموزش های مهارتی علمی کاربردی پل ارتباطی بین دانش و بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علی ربیعی دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی در همایش ملی کار مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان، از نقش محوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر توسعه پایدار کشور تقدیر کرد و آموزشهای خلاق، مهارتمحور و کاربردی این دانشگاه را نیاز اجتنابناپذیر برای رشد و بهرهوری ملی خواند.
وی با اشاره به وجود چهار و نیم میلیون دانشجو و بیش از ۲۰ میلیون دانشآموخته در کشور، گفت: با برنامهریزی هوشمند و بهکارگیری درست این ظرفیتهای عظیم، میتوان بهرهوری و توسعه مبتنی بر دانش را در اولویت قرار داد.
ربیعی افزود که توجه جدی به پژوهشهای کاربردی، کلید برونرفت از چالشهای ساختاری کشور از جمله بحرانهای آب، خاک و انرژی است و پژوهش را نیاز امروز ایران توصیف کرد.
دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی خلاق، ماهر و نوآور، اظهار داشت: رویدادهای استار تا پی ذاتاً تیمی و همافزاییاند. برای عبور از شرایط کنونی، نیازمندیم به افرادی که بتوانند با ایدههای نو، اقتصاد دانشبنیان را پایهریزی کنند.
در این میان، وی مراکز علمی کاربردی را دارای جایگاه ویژهای در نظام آموزشی کشور دانست و گفت: آموزشهای مهارتمحور و خلاقانه این مراکز، پل ارتباطی بین دانش و بازار کار است.
ربیعی رقم ۲۷۰ هزار میلیارد ریال را بهعنوان نیاز سالانه کشور برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی اعلام کرد و افزود: در شرایطی که منابع مالی محدود و تحت تحریم هستند، تنها راه تحقق این رقم، بهرهگیری از نیروی انسانی خلاق، آموزشدیده و بهرهور است.
وی در ادامه، تفاوت مدرنیته و توسعه را روشن کرد و گفت: برخی کشورها با واردات فناوری و زیرساخت، مدرن شدهاند اما توسعه نیافتهاند. در مقابل، ایران با سرمای انسانی پرتوان و پویا، ظرفیت ذاتی برای رشد پایدار را در خود دارد.
ربیعی همچنین تأکید ویژهای بر لزوم شکلگیری جامعهای شاد و پویا داشت و اظهار داشت: خلاقیت و نوآوری در محیطهای خشک و ناسالم متولد نمیشوند. کمبود شادی یکی از چالشهای جدی جامعه ما است؛ درحالیکه خنده و شادی نباید به مسأله تبدیل شود.
وی بر لزوم نهادینهسازی مهارتهای زندگی در آموزشهای عمومی و تخصصی تأکید کرد و مهارتهایی همچون تفکر خلاق، همدلی، مدیریت تنش، تابآوری، رهبری، انگیزهدهی، یادگیری مؤثر و توانایی کار با تغییر را از مؤلفههای کلیدی آموزش مدرن دانست و گفت: نظام آموزشی خلاق محور، پیشنیاز توسعه است و در این مسیر باید از ایدههای نو و رویدادهای استار تا پی برای سرمایه گذاری و توسعه کشور حمایت کرد.
