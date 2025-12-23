به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه بهرامی، صبح سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت در سنندج، با قدردانی از همراهی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در دومین جلسه هماهنگی این جشنواره، اقدامات مؤثری با همکاری نهادهای مختلف استان انجام شده است.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان با چاپ ۱۴ بنر تبلیغاتی در ابعاد ۲.۵ در ۳.۵ متر، همکاری مناسبی با جشنواره داشته و این بنرها به‌زودی در نقاط مختلف شهر نصب خواهند شد.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان ادامه داد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز با تهیه بسته‌های فرهنگی و همکاری در راه‌اندازی نمایشگاه جانبی جشنواره، از جمله تأمین سازه‌ها، میز و صندلی، نقش مؤثری در برگزاری هرچه بهتر این رویداد ایفا کرده است.

بهرامی با اشاره به مشارکت حوزه هنری استان گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ۲۰۰ قطعه بلیت سینما برای روز هشتم دی‌ماه در اختیار شرکت‌کنندگان جشنواره قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از همکاری شهرداری سنندج خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شهرداری و آقای صلواتی، نصب بنرهای تبلیغاتی جشنواره در ۱۴ نقطه از سطح شهر از روزهای آینده آغاز خواهد شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، از تمامی دستگاه‌ها و همکاران دخیل در روند برگزاری جشنواره تقدیر کرد و بر تداوم این همکاری‌ها تا برگزاری مطلوب جشنواره تأکید کرد.