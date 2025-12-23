  1. استانها
حضور ۲۰۰ هنرمند دارای معلولیت در نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر کردستان

سنندج- مدیرکل بهزیستی کردستان از برگزاری نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت با حضور ۲۰۰ هنرمند از پنج استان کشور به میزبانی کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت، با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان و با حضور حدود ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی جشنواره افزود: ورود مهمانان از عصر هشتم دی‌ماه آغاز می‌شود، اجراهای جشنواره از نهم تا یازدهم دی‌ماه ادامه دارد و آئین اختتامیه نیز دوازدهم دی‌ماه در مجتمع فجر سنندج برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی کردستان درباره روند انتخاب آثار گفت: در مرحله فراخوان، ۱۱۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی، ۷۰ اثر به مرحله بازبینی راه یافت. از این تعداد، ۱۵ اثر شامل آثار صحنه‌ای، خیابانی و کودک و نوجوان به بخش نهایی جشنواره انتخاب شدند.

رسولی تصریح کرد: در مرحله نهایی، چهار اثر از استان کرمانشاه، چهار اثر از کردستان، سه اثر از همدان، سه اثر از ایلام و یک اثر از لرستان به اجرای جشنواره راه یافته‌اند.

وی داوران بخش نهایی جشنواره را دکتر قطب‌الدین صادقی، دکتر شهرام کریمی و فرهاد بشارتی معرفی کرد و افزود: اجراهای صحنه‌ای در تالار فروردین و مجتمع فجر و اجراهای خیابانی نیز متناسب با شرایط جوی در فضاهای پیش‌بینی‌شده برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه تخصصی کارگردانی و بازیگری همزمان با جشنواره

مدیرکل بهزیستی استان کردستان همچنین از برگزاری کارگاه‌های تخصصی کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی همزمان با جشنواره خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها توسط داوران جشنواره و با هدف ارتقای توانمندی گروه‌های شرکت‌کننده برگزار می‌شود.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های بالای برگزاری جشنواره اظهار کرد: تنها هزینه جوایز گروه‌های نمایشی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده و هزینه‌های اقامت، پذیرایی و آماده‌سازی فضاهای اجرایی نیز نزدیک به سه میلیارد تومان است که نیازمند حمایت و همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استانی هستیم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری استانداری کردستان، شهرداری، شورای شهر، شورای هماهنگی بانک‌ها، صداوسیما، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های همکار، بر لزوم تداوم حمایت‌ها تا برگزاری باشکوه آئین اختتامیه جشنواره تأکید کرد.

