به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت، با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان و با حضور حدود ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت برگزار میشود.
وی با اشاره به زمانبندی جشنواره افزود: ورود مهمانان از عصر هشتم دیماه آغاز میشود، اجراهای جشنواره از نهم تا یازدهم دیماه ادامه دارد و آئین اختتامیه نیز دوازدهم دیماه در مجتمع فجر سنندج برگزار خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی کردستان درباره روند انتخاب آثار گفت: در مرحله فراخوان، ۱۱۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی، ۷۰ اثر به مرحله بازبینی راه یافت. از این تعداد، ۱۵ اثر شامل آثار صحنهای، خیابانی و کودک و نوجوان به بخش نهایی جشنواره انتخاب شدند.
رسولی تصریح کرد: در مرحله نهایی، چهار اثر از استان کرمانشاه، چهار اثر از کردستان، سه اثر از همدان، سه اثر از ایلام و یک اثر از لرستان به اجرای جشنواره راه یافتهاند.
وی داوران بخش نهایی جشنواره را دکتر قطبالدین صادقی، دکتر شهرام کریمی و فرهاد بشارتی معرفی کرد و افزود: اجراهای صحنهای در تالار فروردین و مجتمع فجر و اجراهای خیابانی نیز متناسب با شرایط جوی در فضاهای پیشبینیشده برگزار میشود.
برگزاری کارگاه تخصصی کارگردانی و بازیگری همزمان با جشنواره
مدیرکل بهزیستی استان کردستان همچنین از برگزاری کارگاههای تخصصی کارگردانی، بازیگری و نمایشنامهنویسی همزمان با جشنواره خبر داد و گفت: این کارگاهها توسط داوران جشنواره و با هدف ارتقای توانمندی گروههای شرکتکننده برگزار میشود.
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینههای بالای برگزاری جشنواره اظهار کرد: تنها هزینه جوایز گروههای نمایشی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده و هزینههای اقامت، پذیرایی و آمادهسازی فضاهای اجرایی نیز نزدیک به سه میلیارد تومان است که نیازمند حمایت و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی هستیم.
وی در پایان با قدردانی از همکاری استانداری کردستان، شهرداری، شورای شهر، شورای هماهنگی بانکها، صداوسیما، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای همکار، بر لزوم تداوم حمایتها تا برگزاری باشکوه آئین اختتامیه جشنواره تأکید کرد.
نظر شما