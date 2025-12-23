به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در نخستین نشست ستاد بیست و هشتمین جشنواره جوان خوارزمی که با حضور اعضای دبیرخانه جشنواره برگزار شد، با اشاره به جایگاه جشنواره جوان خوارزمی، این رویداد را یکی از نقاط عطف و از معتبرترین جشنواره‌های دانش‌آموزی کشور دانست و گفت: جشنواره جوان خوارزمی طی سال‌های اخیر از نظر کیفیت آثار و دستاوردها روندی رو به رشد داشته و داوری آثار توسط وزارت علوم، نشان‌دهنده اتکاپذیری و سطح بالای توانمندی‌های پژوهشی دانش‌آموزان شرکت‌کننده است.

وی با تأکید بر نقش مدارس، پژوهش‌سراها، مربیان و داوران در ارتقای کیفی این جشنواره، افزود: جشنواره خوارزمی بستری مهم برای رشد مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان است و لازم است اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و موثرتری درباره فرآیندها و فرصت‌های آن صورت گیرد تا دانش‌آموزان بیشتری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تقویت چرخه بازخورد جشنواره و بازگشت دستاوردهای آن به نظام آموزش‌وپرورش را از اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: تکمیل این چرخه می‌تواند نقش مؤثری در انگیزه‌بخشی، انتقال تجربه و ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در مدارس داشته باشد.

وی در ادامه بر لزوم تقویت ارتباط خروجی‌های جشنواره با صاحبان واقعی مسائل کشور تأکید کرد و گفت: اتصال آثار دانش‌آموزی به نهادهای دولتی و خصوصی و حمایت از ایده‌های مسئله‌محور، می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌ها و افزایش اثربخشی جشنواره را فراهم کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر، گرایش آثار دانش‌آموزان به مسائل واقعی کشور رشد قابل توجهی داشته است.

یاوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت مستندسازی و انتشار دستاوردهای جشنواره اشاره کرد و افزود: هرچند امسال به دلایل اقتصادی، تعداد نسخه‌های چاپی آثار محدود بوده است، اما استفاده از ظرفیت پژوهش‌سراها و انتشار نسخه‌های دیجیتال می‌تواند به دیده‌شدن تجربیات و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای گام‌های بعدی آموزشی و پژوهشی کمک کند.

در پایان این نشست، حاضران با تبادل نظر درباره راهکارهای افزایش اعتبار، اثربخشی و بهبود فرآیندهای اجرایی جشنواره جوان خوارزمی، بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از نظرات کارشناسی برای ارتقای هرچه بیشتر این رویداد ملی تأکید کردند.