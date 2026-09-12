به گزارش خبرنگار مهر، در روز ملی سینما، فرصتی فراهم می‌شود تا خاطرات مشترک مخاطبان سینما مرور شود؛ خاطراتی که گاه زیر فشار روزگار کمرنگ می‌شوند و بازگشت به آنها یادآور می‌کند چرا سالن‌های تاریک اکران برایمان جذابیت داشته‌اند.

در میان شرکت‌های پخش فعال در سینمای ایران، «بهمن سبز» یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های پخش و سینماداری را در اختیار دارد و در دهه گذشته سهم قابل‌توجهی در شکل‌گیری برخی از این خاطرات داشته است. این خاطرات به ژانر یا گونه خاصی محدود نمی‌شوند و از نظر فضای داستانی متنوع هستند.

«بهمن سبز» در سال‌های اخیر نیز در عبور سینماها از شرایط بحرانی نقش مهمی ایفا کرده است. بر اساس آمار، همزمان با ۲ جنگ تحمیلی اخیر، از ابتدای ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ مجموعاً ۸۲ فیلم در سینماهای کشور اکران شده که پخش ۲۰ فیلم آن بر عهده بهمن سبز بوده است یعنی این موسسه سهمی ۲۵ درصدی در این چرخه دارد.

این گزارش به بهانه روز ملی سینما، مروری کوتاه بر فیلم‌های خاطره‌انگیزی دارد که توسط «بهمن سبز» اکران شده اند.

فیلم «زاپاس»

برزو نیک‌نژاد در ادامه تجربه‌های سریال‌سازی خود در نیمه نخست دهه ۹۰ در فیلم «زاپاس» توانست یک کمدی متفاوت را روانه پرده سینماها کند. فیلمی با نقش‌آفرینی امیر جعفری و جواد عزتی که با محوریت قرار دادن جذابیت‌ها و چالش‌های ورزش فوتبال، یک درام عاشقانه را در دل خود روایت می‌کرد.

فیلم «زاپاس» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین حسینی که با حضور در جشنواره فجر سی‌وپنجم توانسته بود در میان بهترین فیلم‌ها از نگاه تماشاگران قرار بگیرد، از تاریخ دوم تیر سال ۹۵ توسط «بهمن سبز» وارد چرخه اکران عمومی شد و با جذب قریب به ۸۰۰ هزار مخاطب، فروش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرد.

فیلم «زیر سقف دودی»

مفهوم «طلاق عاطفی» که در میان دهه ۹۰ به‌صورت ویژه مورد توجه و هشدار کارشناسان خانواده قرار گرفته بود، پوران درخشنده را برآن داشت تا روایتی از تجربه یک زوج میان‌سال در چنین موقعیتی را در فیلم «زیر سقف دودی» به تصویر بکشد. فیلمی که با بازی فرهاد اصلانی و مریلا زارعی در جشنواره سی و پنجمین فیلم فجر حضور داشت.

این فیلم در بهار سال ۹۶ و به‌عنوان نوبت دوم از اکران نوروزی آن سال، از سوی «بهمن سبز» وارد عرصه اکران عمومی شد و با جذب ۳۵۰ هزار مخاطب، فروشی قریب به ۳ میلیارد تومان را در گیشه تجربه کرد.

فیلم «شعله‌ور»

حمید نعمت‌الله از آن دست فیلسازان گزیده‌کاری است که معمولا هر تجربه تازه‌اش، مورد توجه سینمادوستان قرار می‌گیرد و طبیعتا «شعله‌ور» هم از این قاعده مستثنی نبود. فیلمی که در اولین حضورش در جشنواره فیلم فجر، به‌واسطه بازی امین حیایی در نقش اصلی مورد توجه قرار گرفت.

دفتر پخش «بهمن سبز» فیلم «شعله‌ور» را در ۲۴ مرداد سال ۹۷ روانه پرده کرد تا این فیلم در ۷۰ روز موفق به جذب ۱۱۲ هزار مخاطب و ثبت فروش یک میلیارد تومانی در گیشه شود. فیلم بعدتر در عرضه آنلاین، بیشتر دیده شد و حالا سهمی جدی در فهرست فیلم‌های محبوب منتقدان از دهه ۹۰ دارد.

فیلم «سرو زیر آب»

سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی، جایزه‌ای بود که «سرو زیر آب» در جشنواره سی‌وششم فیلم فجر از آن خود کند. فیلمی به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر که اعتبار و شهرتش در سینما، مرهون ایده‌های تمرکز برای کشف زوایای ناپیدای روایت‌های جنگ تحمیلی هشت‌ساله است. باشه‌آهنگر در این فیلم هم سراغ سوژه‌ای جسورانه مرتبط با تفحص پیکر شهدا رفت و حضور بازیگرانی همچون مینا ساداتی، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت‌دوست و مهتاب نصیرپور، به‌ اعتبار فیلم ضریب داد.

«بهمن سبز» فیلم «سرو زیر آب» را در فروردین‌ سال ۹۸ روانه پرده کرد و فیلم توانست در ۱۱۱ روز اکران به فروش نیم میلیارد تومانی دست پیدا کند.

فیلم «قصر شیرین»

فیلم «قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی سیمرغ بهترین موسیقی متن و بهترین فیلمنامه را از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شکار کرد و حامد بهداد و ژیلا شاهی هم از نگاه داوران شایسته نامزدی برای سیمرغ شناخته شدند. درخشش بازیگران نوجوان فیلم برگ‌برنده اصلی آن برای همراه کردن مخاطب بود.

اکران این فیلم از اول مرداد سال ۹۷ آغاز شد و تا ۲۵ مهر همان سال ادامه پیدا کرد. در این بازه ۸۷ روزه فیلم فروشی قریب به ۳.۵ میلیارد تومانی داشت و بیش از ۱۴۰ هزار مخاطب را به سالن‌های سینما کشاند.

فیلم «دیدن این فیلم جرم است»

در میان کارگردانان فیلم‌اولی سینمای ایران، کم نیستند آنهایی که با همان تجربه اول خود، گام‌های بلندی را در مسیر جلب توجه مخاطبان برمی‌دارند و قطعا رضا زهتابچیان، یکی از همین فیلمسازان است. «دیدن این فیلم جرم است» به پشتوانه سوژه و روایت جسورانه‌اش مورد توجه قرار گرفت. این فیلم پس از چند سال توقیف بالاخره در دی‌ سال ۹۹ فرصت ورود به چرخه اکران عمومی را پیدا کرد و متأثر از شرایط آن سال که زیر سایه کرونا، ظرفیت سالن‌ها به حداقل خود رسیده بود، توانست تا ۱۳ مرداد سال بعد روی پرده بماند. این فیلم نزدیک به ۲۴ هزار مخاطب را به سینماها کشاند.

فیلم «آتابای»

هادی حجازی‌فر در مقام بازیگر نقش اصلی و طراح داستان نقش ویژه‌ای در به بار نشستن فیلم «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی داشت. در کنار حجازی‌فر، سحر دولتشاهی و جواد عزتی هم در این فیلم حضور دارند. اکران این فیلم از دوم آذر ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ۱۸ اسفند همان سال ادامه پیدا کرد تا در این مدت با جذب قریب به ۲۵۰ هزار مخاطب به سالن‌های سینما فروش ۵.۵ میلیارد تومانی را به نام خود ثبت کند.

«آتابای» به واسطه زبان ترکی و حال و هوای روایتش از آن دست فیلم‌هایی به‌شمار می‌رود که نه فقط در مقطع اکران عمومی که در گذر زمان مخاطب خود را پیدا می‌کند.

فیلم «مصلحت»

اولین فیلم بلند حسین دارابی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد؛ فیلمی صریح درباره مضمون پیچیده عدالت که به‌خوبی توانسته بود در بستر تحولات تاریخ معاصر، روایت خود را به تصویر بکشد. «مصلحت» اما بعد از این آغاز خوش، ناگهان گرفتار سوءتفاهم شد و به محاق توقیف رفت تا مواجهه مخاطبان با فیلم، اندکی به تأخیر بیفتد. با رفع توقیف فیلم، بالاخره در سال ۱۴۰۲ «مصلحت» از هفدهم خرداد روی پرده رفت و در بازه اکران عمومی توانست بالغ‌بر ۱۹۲ هزار مخاطب را به سالن سینما بکشاند. مجموع فروش فیلم در گیشه هم حدود ۷.۵ میلیارد تومان بود.

فیلم «در آغوش درخت»

«در آغوش درخت» اولین فیلم بلند بابک خواجه‌پاشا بود که پس از دستیاری فیلمسازانی همچون مجید مجیدی و رضا میرکریمی، روایتی از چالش‌های طلاق را به تصویر کشید. فیلم با بازی جواد قامتی و مارال بنی‌آدم در سال ۱۴۰۳ توسط «بهمن سبز» اکران شد و نزدیک به ۵ ماه، حدود ۱۵۰ هزار مخاطب را به سالن‌های سینما کشاند.

فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه پاشا به عنوان نماینده ایران به اسکار ۲۰۲۵ معرفی شد.

فیلم «ناتور دشت»

محمدرضا خردمندان بعد از اولین فیلم بلند خود یعنی «بیست و یک روز بعد» مدتی از فیلمسازی فاصله گرفت تا در مدیوم سریال و فیلم‌کوتاه تجربه‌ کسب کند و به پشتوانه همین تجربه‌ها هم توانست در دومین دورخیز خود برای کارگردانی در سینما «ناتور دشت» را بسازد. این فیلم با نقش‌آفرینی هادی حجازی‌فر و میرسعید مولویان، محصول سازمان سینمایی سوره است و براساس ماجرای واقعی یک همدلی ملی برای یافتن دختربچه‌ای گم‌شده، به تصویر درآمده است.

این فیلم که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ روانه پرده سینما شد، در مدت زمان ۱۱۰ روز توانست ۲۷۰ هزار مخاطب را به سینماها بکشاند و فروشی نزدیک به ۲۰ میلیارد تومانی را به نام خود ثبت کند.