به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز شنبه 21 شهریورماه در نشستی با مدیران فرهنگی بنیاد شهید، با اشاره به سالروز شهادت دومین شهید محراب شهید آیت الله مدنی و بازخوانی خاطرات دوران خدمت در کنار شهید مدنی در تبریز، بر اهمیت شناساندن سلوک، منش و اندیشه شهدا تأکید و گفت: شهید مدنی توانست با تکیه بر رفتار انسانی و اندیشمندانه، اقدامات تاثیرگذاری داشته باشد و با رفتار و گفتار خود بسیاری را مجذوب خویش نماید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به جایگاه والای شهدا تأکید کرد: اگر امروز در جامعه در بخش هایی دچار مشکل هستیم به دلیل آن است که نتوانسته‌ایم امثال شهید مدنی را الگوسازی کنیم و به جامعه بشناسانیم. باید در این زمینه مطالعات اساسی انجام می‌شد. ما می‌توانستیم با معرفی شهدا، الگوسازی کنیم و جامعه ما این قهرمانان ملی را سرمشق و الگوی زندگی خود قرار دهند.

وی افزود: زندگی شهدایی همچون «شهیدان مدنی، دستغیب، چمران، باهنر و غیره» به گونه‌ای است که می‌تواند از هر کدام از آنها صدها کتاب تهیه و تولید شود، اما متاسفانه تاکنون در زمینه تولید آثار فرهنگی در خصوص شهدا اقدام اثربخشی انجام نشده است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما اگر نتوانیم شهدا را به جامعه معرفی کنیم در حق تاریخ و آیندگان این کشور کوتاهی کرده‌ایم، ما مدیون این شهدا هستیم و باید از هر ابزار و ظرفیتی جهت شناساندن آنها به جامعه و نسل آینده استفاده کنیم. شهدا با رفتار و اندیشه‌شان به عنوان مرجع ما بودند و ما بدهکار افکار، اندیشه و آرمان‌های این بزرگان تاریخ هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: ما در زمینه اخلاق نیازمند شناسایی اخلاق و ارزش‌های شهدا هستیم، اگر ما سبک و سیره شهدا را به خوبی به جامعه معرفی می‌کردیم برخی از مشکلات در جامعه امروز وجود نداشت.

موسوی گفت: اکنون رسالت سنگینی بردوش ماست و باید درست گام برداریم تا فعالیت و اقدامات ما اثربخشی لازم را داشته باشد. ما نیازمند یک بازآفرینی در فرهنگ بنیاد شهید و امور ایثارگران هستیم و فعالیت‌ها و برنامه‌های ما باید از حالت شکلی بیرون آمده و به دنبال اثربخشی آنها باشیم.

وی استفاده از گروه‌های تخصصی در تولید آثار فرهنگی و سنجش میزان اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه‌ها را با شاخص‌های علمی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید از نخبگان علوم اجتماعی، روان‌شناسی، هنری و سایر حوزه های تخصصی استفاده شود تا موضوع فرهنگ در بنیاد شهید و امور ایثارگران را بازآفرینی کنند.

وی با نقد اجرای برنامه ها و برگزاری همایش‌ها و مراسمی که اثربخشی لازم را ندارد بر لزوم اتکاء به «شاخص‌های استاندارد سنجش اثربخشی» تأکید کرد و افزود: باید هر اقدام فرهنگی را با فرمول‌های دقیق علمی مورد سنجش قرار دهیم و بررسی کنیم تا چه حد اقدمات ما در رضایت، سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی جامعه ایثارگری تاثیر داشته و از طریق برنامه های اجرا شده عموم مردم با شهدا آشنا شده‌اند و توانسته‌ایم این اسطوره‌ها را به جامعه معرفی کنیم. باید مسیرهای اثرگذاری نظیر آموزش و پرورش، رسانه‌ها و غیره را شناسایی کنیم تا بتوانیم در لایه‌های بیرونی اثرگذار باشیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از آغاز تحول ساختاری در بنیاد شهید خبر داد و گفت: از این هفته، ابلاغیه تمرکززدایی را اجرایی می‌کنیم تا اختیارات و اجرا به استان‌ها واگذار شود. هر کسی در بنیاد خدمت می‌کند، باید با هدف «خدمت در راه شهدا» وارد میدان شود.

موسوی در پایان خاطر نشان کرد : مسیر پیش رو، تلاشی برای بازگرداندن اعتماد جامعه ایثارگران به بنیاد شهید است. باید با تکیه بر اندیشه شهدا و بهره‌گیری از همه ظرفیت ها و ابزارهای کاربردی، بنیاد شهید را به مرکز اثرگذار فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرد تا میراث شهدا به درستی به نسل آینده منتقل شود.