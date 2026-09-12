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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

استقلالی های سابق تماشاگر دیدار با السد

استقلالی های سابق تماشاگر دیدار با السد

سرمربی و مربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه عراق دیدار تیم های استقلال و السد در لیگ نخبگان را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین المللی بصره عراق رو در روی السد قطر قرار می گیرد.

کاروان تیم استقلال برای انجام این بازی امروز تهران را به مقصد بصره ترک کرد و کاروان تیم السد هم فردا یکشنبه ۲۲ شهریور وارد عراق می شود.

علیرضا منصوریان و محمد خرمانگاه سرمربی و مربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه عراق برای حمایت از استقلال در این بازی قصد دارند در اردوی این تیم پیش از بازی حاضر شوند و همچنین با حضور در ورزشگاه بصره از نزدیک مصاف شاگردان سهراب بختیاری زاده و نماینده قطر را تماشا کنند.

کد مطلب 6944887

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