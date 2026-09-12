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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

کشف ۱۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک انبار در گرمسار توسط پلیس قم

کشف ۱۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک انبار در گرمسار توسط پلیس قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف محموله‌ای شامل سیگار، تنباکو و دمپایی قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال از یک انبار در محور گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی قم اظهار کرد: مأموران یگان تکاوری استان قم در راستای مقابله با قاچاق کالا، در اتوبان گرمسار ۲ دستگاه خودروی شوتی سمند و پژو را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.

وی افزود: خودروهای مذکور پس از طی مسافتی وارد یک انبار شدند که مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، وارد این محل شده و بازرسی از آن را آغاز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قم گفت: در این عملیات ۴ دستگاه خودرو توقیف و ۴ متهم نیز دستگیر شدند.

نصیری ادامه داد: در بازرسی از این انبار، یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار، ۶۲ هزار و ۴۰ بسته تنباکو و ۲۵۰ جفت دمپایی قاچاق کشف شد.

وی بیان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را حدود ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6944893
مهدی بخشی سورکی

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