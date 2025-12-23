برخورد شدید برلیانس و کامیون در جاده انزلی؛ راننده نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مؤمنی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: ساعت ۷:۰۶ صبح امروز دوشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴، تماسهایی با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی رشت مبنی بر تصادف شدید و محبوس شدن راننده یک خودروی سواری دریافت شد. بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه آتشنشان به محل حادثه واقع در ابتدای جاده انزلی، حوالی کارخانه پوشش اعزام شدند.
رئیس آتشنشانی رشت افزود: پس از رسیدن به محل حادثه، مشاهده شد راننده حدوداً ۴۴ ساله خودروی برلیانس بر اثر برخورد شدید با یک کامیون دچار آسیب جدی شده و داخل خودرو محبوس است.
وی با بیان اینکه تیم نجات با استفاده از تجهیزات تخصصی برش، عملیات رهاسازی مصدوم را انجام داد، گفت: فرد آسیبدیده همزمان تحت عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) توسط عوامل اورژانس قرار گرفت و پس از رهاسازی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.
