اوراز: اتباع غیرمجاز در شهرستان سلطانیه جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس اوراز با اینکه فرمانده انتظامی سلطانیه از اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز در این شهرستان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد، افزود: طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز با هماهنگی قضایی در دستور کار ماموران شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح، پلیس با رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شد و اتباع غیرمجاز را پس از شناسایی در شهرستان سلطانیه دستگیر کرده و آنها را جهت ساماندهی به اردوگاه مراقبتی در استان البرز انتقال داد.

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق از دو خوروی شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف دو دستگاه خودروی سواری شوتی و کشف مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد اسناد و مدارک خبر داد.

سرهنگ حسین بدری با اشاره به تداوم طرح های پلیس در حوزه مقابله با خودروهای شوتی در سطح استان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد دو دستگاه خودروی سواری سمند شوتی در محورهای مواصلاتی تبریز - زنجان مطلع شده و آنها را با هماهنگی قضایی توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی، دو هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۰۰ کیلوگرم شکلات و ۲۶۵ عدد نوشابه انرژی زای فاقد اسناد و مدارک کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه را بیش از هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

بدری با بیان اینکه رویکرد پلیس در محورهای مواصلاتی استان برخورد با قاچاق کالا است، اظهار داشت: هدف از این اقدام حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی و کمک به اقتصاد کشور است.

وی از شهروندان خواست با ارائه گزارش از تخلفات قاچاق و جرائم اقتصادی از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و یا ۱۱۰ پلیس را در این مسیر یاری کنند.

دستگیری ۶ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت در ابهر

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح امنیت محله محور (زاجرات) و دستگیری ۶ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمد عزیزی بیان داشت: طرح امنیت محله محور (زاجرات) به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقتها با تشکیل اکیپی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۲۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کشف ۹ فقره سرقت اماکن خصوصی، هفت فقره سرقت اماکن عمومی، ۲ فقره سرقت مغازه، چهار فقره سرقت سیم و کابل، یک فقره سرقت منزل، دو فقره سرقت احشام، یک دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودروی پراید مسروقه از نتایج اجرای این طرح است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی ۶ متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.