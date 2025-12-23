  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

اوراز: اتباع غیرمجاز در شهرستان سلطانیه جمع آوری شدند

زنجان- فرمانده انتظامی سلطانیه از اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز در این شهرستان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس اوراز با اینکه فرمانده انتظامی سلطانیه از اجرای طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز در این شهرستان با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد، افزود: طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز با هماهنگی قضایی در دستور کار ماموران شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح، پلیس با رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شد و اتباع غیرمجاز را پس از شناسایی در شهرستان سلطانیه دستگیر کرده و آنها را جهت ساماندهی به اردوگاه مراقبتی در استان البرز انتقال داد.

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق از دو خوروی شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف دو دستگاه خودروی سواری شوتی و کشف مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد اسناد و مدارک خبر داد.

سرهنگ حسین بدری با اشاره به تداوم طرح های پلیس در حوزه مقابله با خودروهای شوتی در سطح استان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد دو دستگاه خودروی سواری سمند شوتی در محورهای مواصلاتی تبریز - زنجان مطلع شده و آنها را با هماهنگی قضایی توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی، دو هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۰۰ کیلوگرم شکلات و ۲۶۵ عدد نوشابه انرژی زای فاقد اسناد و مدارک کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه را بیش از هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

بدری با بیان اینکه رویکرد پلیس در محورهای مواصلاتی استان برخورد با قاچاق کالا است، اظهار داشت: هدف از این اقدام حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی و کمک به اقتصاد کشور است.

وی از شهروندان خواست با ارائه گزارش از تخلفات قاچاق و جرائم اقتصادی از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و یا ۱۱۰ پلیس را در این مسیر یاری کنند.

دستگیری ۶ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت در ابهر

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح امنیت محله محور (زاجرات) و دستگیری ۶ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمد عزیزی بیان داشت: طرح امنیت محله محور (زاجرات) به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقتها با تشکیل اکیپی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۲۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: کشف ۹ فقره سرقت اماکن خصوصی، هفت فقره سرقت اماکن عمومی، ۲ فقره سرقت مغازه، چهار فقره سرقت سیم و کابل، یک فقره سرقت منزل، دو فقره سرقت احشام، یک دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودروی پراید مسروقه از نتایج اجرای این طرح است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی ۶ متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

