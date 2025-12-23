به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حمزه‌لو پاک، ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان، با گرامیداشت حلول ماه مبارک رجب و اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف، اظهار کرد: امسال استقبال گسترده‌ای به‌ویژه از سوی جوانان از این مراسم معنوی صورت گرفته و ظرفیت ثبت‌نام اعتکاف در شهر زنجان به‌طور کامل تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه این استقبال نشان‌دهنده گرایش مطلوب شهروندان به برنامه‌های دینی و معنوی است، افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری زنجان همانند سال‌های گذشته به‌عنوان عضو ستاد اعتکاف، پشتیبانی کامل لجستیکی، اجرایی و خدماتی این مراسم را بر عهده دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با دعوت از دستگاه‌های متولی از جمله امور مساجد، اداره اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای مرتبط برای همکاری هرچه بیشتر در برگزاری این مراسم، تصریح کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با هم‌افزایی و تعامل مناسب، برای تقویت و گسترش این حرکت ارزشمند معنوی در سطح شهر همکاری کنند.

حمزه‌لو در ادامه با اشاره به پروژه تجمیع انبارهای شهرداری زنجان، گفت: شفاف‌سازی و حساب‌مند شدن فرآیندهای مالی و اجرایی از رویکردها و اولویت‌های شورای ششم بوده و در همین راستا، پس از حدود یک سال کار کارشناسی، پروژه تجمیع انبارهای شهرداری در آستانه تکمیل قرار دارد.

وی افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای نظارت، بهبود مدیریت منابع، جلوگیری از هدررفت اموال و صرفه‌جویی در هزینه‌های شهرداری خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان همچنین به پروژه تجمیع گلخانه‌های شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح با نگاهی فراتر از تولید صرف و با رویکرد گردشگری طراحی شده و عملیات عمرانی آن آغاز شده است.

حمزه‌لو پراکندگی انبارها و گلخانه‌های شهرداری در سال‌های گذشته را یکی از چالش‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: تجمیع این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ارتقای نظارت و کاهش هزینه‌های جاری مدیریت شهری شود.

وی با تأکید بر ضرورت احصای قیمت تمام‌شده خدمات شهرداری، خاطرنشان کرد: تعیین دقیق هزینه خدمات شهری نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی اصولی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دارد و این موضوع تا پایان دوره شورای ششم با جدیت پیگیری خواهد شد.