به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه کارشناسان امور باغبانی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه زنجان با کسب رتبه نخست کشور در تولید و سطح زیرکشت زیتون، به یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات باغی ایران تبدیل شده است، گفت: تنوع تولیدات زیتون از کنسروی تا روغن، زنجیره ارزش گسترده‌ای ایجاد کرده که علاوه بر تأمین بازار داخلی، زمینه توسعه صادرات این محصول را نیز فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه استان در سایر محصولات باغی اظهار کرد: زنجان در تولید زردآلو رتبه پنجم کشور را دارد و شهرستان ماهنشان به‌عنوان مرکز اصلی این محصول شناخته می‌شود. همچنین شهرستان‌های ابهر و خرمدره از قطب‌های مهم تولید انگور کشور هستند و استان در این محصول رتبه هشتم ملی را به خود اختصاص داده است.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش باغبانی استان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سرشاخه‌کاری گردو در ۲۵۶ هکتار از باغات استان و طرح داربستی انگور در شهرستان‌های ابهر و خرمدره اشاره کرد.

وی راه‌اندازی ترمینال ضبط و فرآوری پسته با ظرفیت ۵۰ تن و تولید بیش از ۳۱۰ هزار اصله نهال گواهی‌شده در نهالستان‌های استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه عنوان کرد.

کریمی خاطرنشان کرد: استان زنجان در سال گذشته موفق به کسب رتبه چهارم کشور در تولید توت‌فرنگی گلخانه‌ای شد که این محصول به دلیل کیفیت بالا و بازارپسندی، رشد قابل توجهی در صادرات داشته است. همچنین توسعه کشت زعفران در مناطق مختلف استان از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه کشت و صنعت خرمدره گفت: این مجموعه با بیش از ۳۰۰ هکتار باغ گردو و بهره‌گیری از روش‌های مکانیزه برداشت، فرآوری و بسته‌بندی، محصولاتی با استانداردهای بالا به بازار عرضه می‌کند.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، توسعه کشت‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین را عامل اصلی ارتقای جایگاه استان در تولید محصولات باغی کشور دانست.