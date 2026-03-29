به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عصر یکشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از بزرگ‌ترین باغ نوین غرب کشور، از اجرای طرحی گسترده برای توسعه باغات صادرات‌محور در اراضی مرزی استان خبر داد.

وی با اشاره به ابعاد این طرح اظهار کرد: این مجموعه در مساحتی حدود چهار هزار هکتار طراحی شده و از آن به عنوان بزرگ‌ترین باغ نوین در استان کرمانشاه و منطقه غرب کشور یاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: تمرکز اصلی این باغات بر تولید دو محصول با ارزش افزوده بالا شامل خرمای رقم «مجول» و گردوی رقم «پکان» است که هر دو از محصولات مهم و پرتقاضای صادراتی در بازارهای جهانی به شمار می‌روند.

کریمی درباره روند اجرای پروژه تصریح کرد: این طرح در دو فاز دو هزار هکتاری در دو سوی جاده اجرا خواهد شد و در حال حاضر مراحل تصویب، طراحی مزرعه و عملیات چاله‌کنی به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون نزدیک به پنج هزار اصله نهال به منطقه منتقل و غرس شده و سایر نهال‌ها نیز در گلخانه در حال آماده‌سازی هستند تا طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات اصلی کاشت از مهرماه سال جاری آغاز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این پروژه بیان کرد: در حال حاضر و در مرحله آماده‌سازی طرح، حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و با بهره‌برداری کامل و رسیدن باغات به مرحله باردهی، اشتغال مستقیم در این مجموعه به بیش از هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از نهال‌های اصلاح‌شده و پیوندی باعث می‌شود این باغات در مدت زمان کوتاه‌تری به مرحله ثمردهی تجاری برسند.

کریمی در پایان گفت: هدف از اجرای این طرح بهره‌گیری از دانش روز کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و تبدیل استان کرمانشاه به یکی از قطب‌های تولید محصولات گرمسیری صادراتی در کشور است.