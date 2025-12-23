ناظری: ۱۷ مورد اهدای عضو در مازندران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده ناظری با اشاره به آخرین موارد اهدای عضو در استان گفت: در روزهای گذشته، اعضای دو بیمار مرگ مغزی پس از طی مراحل قانونی و تخصصی، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد و جان تازه‌ای به آنان بخشید.

وی افزود: مرگ مغزی زنده‌یاد «شعبان وکیلی» جان بخش ۵۷ ساله اهل بهشهر و شادروان «محمدعلی بابایی» جان بخش ۵۲ ساله از شهرستان ساری، پس از انجام معاینات و آزمایش‌های تخصصی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه فرآیند اهدای عضو با رضایت خانواده‌ها انجام شد، اظهار کرد: با تلاش همکاران واحد پیوند معاونت درمان و همراهی خانواده‌های این جانبخشان، اعضای قابل پیوند برای انجام عمل پیوند به مراکز درمانی تهران منتقل شد.

ناظری ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده‌های اهداکننده تصریح کرد: رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو عزیزان از دست‌رفته‌شان، زندگی دوباره‌ای به بیماران چشم‌انتظار پیوند بخشید و جلوه‌ای ماندگار از ایثار و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشت.