مسیرهای نفوذ آب به تأسیسات حساس بندر شهید رجایی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر حمید کمالی در این خصوص اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید و مستمر از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه، این معاونت با اعلام آماده‌باش کامل، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، اصلاحی و عملیاتی را با هدف صیانت از پایداری ابنیه و تأسیسات بندری و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی به‌صورت شبانه‌روزی به اجرا درآورد.

وی با بیان اینکه این اقدامات با همکاری پیمانکاران و دستگاه‌های نظارت و در حوزه‌های برق، ابنیه مجتمع بندری و شهرک‌های مسکونی وابسته انجام شد، افزود: با اجرای این اقدامات توانست تداوم ایمنی، پایداری تأسیسات و خدمات‌رسانی در شرایط نامساعد جوی را به‌خوبی مدیریت کند.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تشریح کرد: در این مدت، نیروهای عملیاتی و فنی برق با سازماندهی شیفت‌های ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و اقدامات متعددی از جمله ایمن‌سازی و بی‌برق نمودن تابلوهای برق در معرض نفوذ آب، تغییر موقت مسیر تغذیه برق برخی ساختمان‌ها، رفع اتصالی‌ها و برق دار سازی مجدد تأسیسات حیاتی انجام شد.

کمالی گفت: همچنین تخلیه مستمر آب از پست‌های برق با استفاده از پمپ‌های کف‌کش، مدیریت اتصالی‌های ایجادشده در شبکه داخلی سرمایه‌گذاران، جمع‌آوری خط هوایی آسیب‌دیده در شهرک شهید رجایی، ایمن‌سازی تابلوها و تجهیزات روشنایی فضای باز، قطع پیشگیرانه برق ساختمان‌های در معرض خطر و اصلاح و نوسازی کابل‌های معیوب از دیگر اقدامات این حوزه بود.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، با وجود حجم بالای بارندگی و افزایش آب‌های سطحی، با واکنش سریع تیم‌های عملیاتی، شبکه فشار متوسط در وضعیت پایدار قرار داشته و هیچ‌گونه قطعی گسترده برق در سطح بندر گزارش نشده است.

معاون مهندسی بنادر هرمزگان گفت: در حوزه ابنیه بندری، عملیات گسترده‌ای برای مدیریت آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌گرفتگی انجام شد که شامل لایروبی و لجن‌برداری کانال‌های اصلی و فرعی، بازگشایی مسیرهای جمع‌آوری آب، رفع ایرادات آب‌بندی ساختمان‌ها، انسداد مسیرهای نفوذ آب به تأسیسات حساس، تخلیه آب در نقاط بحرانی و همکاری با واحد تأسیسات برای تخلیه آب زیرگذرها بود؛ این اقدامات نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی به ساختمان‌ها، تأسیسات و مسیرهای تردد در محدوده مجتمع بندری ایفا کرد.

کمالی خاطرنشان کرد: کمالی در بخش دیگری در خصوص اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های مسکونی شهید باهنر و شهید رجایی نیز گفت: در شهرک شهید باهنر، اقداماتی نظیر پوشش حفاظتی پشت‌بام واحدهای مسکونی، تخلیه آب حیاط‌ها با کف‌کش، رفع گرفتگی ناودانی‌ها و کانال‌ها، لایروبی مسیرهای دفع آب‌های سطحی و رفع اتصالی‌های برقی واحدها انجام شد.

وی بیان کرد: همچنین در شهرک شهید رجایی پیش از آغاز بارندگی ناودانی‌ها بازبینی و کانال‌ها لایروبی شد و حین بارش‌ها نیز با اجرای عملیات تخلیه آب‌های سطحی، رفع گرفتگی فاضلاب و ناودانی‌ها، ایمن‌سازی سقف ساختمان‌های عمومی و مسکونی و رفع اتصالی‌های برقی، از بروز خسارات گسترده جلوگیری شد.