۸۴ پروژه عمرانی دهه فجر در انزلی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی بنادر و دریانوردی گیلان، اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۸۴ پروژه با بیش از ۲۵۳ میلیارد تومان اعتبار در انزلی افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان در پروژه‌های تأسیسات بندری، توسعه شبکه برق، ساختمان کشتی و روکش آسفالت حوزه سنگاچین به کپورچال اختصاص یافته است.

جانبازی با اشاره به اشتغالزایی ۸۷ نفر به صورت دائم و۴۶۲ نفر به صورت موقت با بهره برداری از این پروژه‌ها، تاکید کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان مستقر در انزلی ۲۱۵ میلیارد تومان برای ایجاد تأسیسات بندری و سیلوها، محوطه سازی، عملیات لایروبی، بهینه سازی مصرف انرژی و احداث خطوط لوله نفتی هزینه کرده است.

سرپرست فرمانداری انزلی به بهره برداری از ۴۸ پروژه توسعه شبکه برق این شهر ساحلی اشاره و اظهار کرد: بهره برداری از خانه ورزش روستای بشمن، روکش آسفالت جاده غرب انزلی در محدوده روستای سنگاچین به کپورچال به طول پنج کیلومتر توسط راهداری از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در دهه فجر امسال است.

جانبازی در ادامه از آزاد سازی ۸ کیلومتر از نوار ساحلی بندرانزلی در اجرای دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: طرح سالم سازی دریا در انتهای خیابان پاسداران، سواحل هتل سفید کنار، هتل سفید کنار متین و مجتمع اقامتی ذوب آهن اصفهان در بندرانزلی رفع تصرف شد.

وی اضافه کرد: در نوار غربی ساحل انزلی نیز مجتمع تفریحی قوه قضائیه، اردوگاه مهر هلال احمر و مجتمع رفاهی کارگران سنگاچین و در ساحل شرقی نیز شهرک دهکده ساحلی که متعلق به بخش خصوصی بود، سواحل تحت اختیار خود را آزاد و تا حریم ۶۰ متری دریا عقب نشینی کردند.