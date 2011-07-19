علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بحث ساماندهی آب باران و برف در تمامی کشورها و کلانشهرها مطرح است که این مهم می تواند در فصول کم آبی مورد استفاده قرار گیرد، در این زمینه نیز شهرداری کرج اقداماتی را برای تحقق این مهم انجام می دهد.

وی افزود: مطالعات آبهای سطحی معابر و کانالهای کلانشهر کرج توسط حوزه فنی و عمرانی و با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

این مسئول عنوان کرد: در واقع حوزه معاونت خدمات شهری حوزه بهره بردار از کانالهای آب است که در این زمینه باید سعی شود که بیشترین هدایت آبهای سطحی انجام شود.

کمالی زاده یادآور شد: با هدایت و ساماندهی آبهای سطحی، مشکلات مسدود شدن زیرگذرها، گرفتگی جوی ها و .... در زمان بارش برف و باران برطرف می شود.

وی بیان کرد: در این زمینه نیروهای متخصص در زمان بارش باران و برف به همراه خودروهای خدماتی مانند لجن کش در نقاط دارای معضل و آب گرفتگی مستقر خواهند شد.

این مسئول گفت: در حال حاضر لایروبی کانالهای آب در کلانشهر کرج به صورت سنتی و دستی انجام می شود که در این زمینه باید اقدامات لازم برای تغییر روش و مکانیزاسیون لایروبی انجام شود.

کمالی زاده افزود: در این زمینه باید سایر دستگاه های مربوطه نیز همکاریهای لازم را ارائه دهند تا با مکانیزه کردن لایروبی کانالهای آب، خطرات انسانی و خطاهای موجود کاهش یابد و رفع شود.

وی نقش کسبه محلات و شهروندان را در کنترل مسیرهای آبهای سطحی را کلیدی اعلام کرد و اظهار داشت: بسیاری از موارد آب گرفتکی در معابر ناشی از ریختن زباله ها در معابر و مسدود شدن جوی ها است که در ساعات اولیه بارش زباله ها به سمت کانالها و جوی ها سرازیر می شود و آبگرفتگی به وجود می آید.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج با تأکید بر استفاده از سطل های زباله در مقابل مغازه ها بیان کرد: آموزش و مشارکت شهروندان گامی در جهت ارائه خدمات مطلوب تر است.

این مسئول افزود: در واقع لایروبی کانال ها به صورت مکانیزه باعث هدایت آبهای سطحی، جلوگیری از آبگرفتگی های معابر، کاهش آلودگی ناشی از گازهای سمی و خطرناک، کاهش خطرات جانی برای لایروبان، افزایش سرعت و کاهش هزینه می شود.



