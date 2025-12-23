به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهره برقعی در دیدار رؤسای تشکلهای دانش آموزی مدارس هدی اظهار کرد: باعث شعف و خوشحالی است که خلاقیتها و اعتماد به نفس بالای شما دانش آموزان را دیدم. شما آینده سازان، مدیران و مسئولان آینده این کشور و امید ما برای ایجاد تمدن نوین اسلامی هستید.
مدیر جامعه الزهرا (س) افزود: در گزارشهایی که خدمت رهبر انقلاب ارسال میکنیم فعالیتهای مجتمع هدی را انعکاس میدهیم.
وی با اشاره به ظرفیت مرکز پاسخ به سوالات شرعی و اعتقادی و لزوم استفاده دانش آموزان از اساتید این مرکز برای بالا بردن اطلاعات فقهی و احکام شرعی مورد نیاز خود اظهار کرد: با هماهنگیهای انجام شده، به زودی شورای افتای رهبر معظم انقلاب در مسائل بانون در جامعه الزهرا (س) تشکیل میشود.
برقعی با توصیه به دانش آموزان برای زنده نگه داشتن حس یادگیری در خود خطاب به آنها گفت: از همه چیز درس بگیرید، حتی از محدودیتها و مشکلات و شکستها درس بگیرید تا مقاوم بار بیایید و این درسها را سرمایه زندگی خود کنید. محدودیتها و مشکلات، فرصتهای رشد و تعالی شما هستند.
وی تاکید کرد: برای رشد علمی و معنوی خودتان برنامه داشته باشید، به سلامت خود اهمیت دهید، ورزش کنید و با نظم و برنامه ریزی به اهداف خود نزدیک شوید تا موفق شوید.
مدیر جامعه الزهرا (س) بیان داشت: رهبر معظم انقلاب بهترین الگو در زمینه برنامه ریزی در همه ابعاد زندگی برای جوانان هستند. ایشان با برنامه ریزی توانستهاند در این سن، هر روز حجم زیادی از فعالیتها را انجام دهند.
وی خطاب به دانش آموزان ادامه داد: ایدههایتان را ثبت کنید و به آنها اهمیت بدهید، همه رشد بشر از لحاظ علمی، تکنولوژی، حرکتهای اجتماعی و سیاسی از ایدههای کوچک شروع شده است.
برقعی، تشکلهای دانش آموزی مجتمع هدی را بسیار قوی و فعالیتهای آنان را باعث افتخار دانست و گفت: با این حال باید با کار تیمی و گروهی گستره تأثیرگذاری خود را افزایش دهید و بتوانید نه تنها در قم که در کل کشور بدرخشید.
در ابتدای این دیدار رؤسای شوراها و برخی تشکلهای دانش آموزی مدارس ابتدایی و دبیرستانهای هدی گزارشی از فعالیتهای خود ارائه دادند.
نظر شما