به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رجبی صبح سه شنبه در نشست تخصصی حوزه مهدویت که در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل برگزار شد، به اهمیت ترویج معارف مهدوی در جامعه اشاره کرد و گفت: اجرای برنامههای مهدوی در اردبیل بایستی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در واقع به گفتمان عمومی تبدیل شود.
وی افزود: تبیین صحیح مهدویت، یکی از مؤثرترین ابزارها در تقویت امید اجتماعی و مقابله با آسیبهای فکری و فرهنگی است و برنامههای مهدوی باید از سطح مناسبتمحور فراتر رود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعالیتهای مردمی در حوزه مهدویت، بهویژه طرحهایی مانند سه شنبههای مهدوی، نقش مهمی در پیوند نسل جوان با مفاهیم انتظار، مسئولیتپذیری و آیندهنگری دینی دارد.
همچنین مهدی طاهری، معاون قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در این مراسم اظهار کرد: حوزه قرآن، عترت و مهدویت بههم پیوستهاند و تقویت فعالیتهای مهدوی بدون توجه به آموزههای قرآنی و سیره اهلبیت (ع) امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر حمایت این معاونت از برنامههای تخصصی و مردمی مهدوی افزود: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حمایت از فعالان قرآنی و مهدوی را بهعنوان یکی از اولویتهای فرهنگی خود دنبال میکند و در این مسیر از ظرفیت مؤسسات، تشکلها و کنشگران فرهنگی بهره خواهد گرفت.
در پایان این مراسم، از جمعی از فعالان سه شنبههای مهدوی و یاوران مهدی (عج) با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
نظر شما