۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

۴۱ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی

فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، در فهرست جدید منتشرشده از سوی مؤسسه ISC، نام بیش از ۴۰ عضو هیئت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای دانشگاهی مختلف کشور دیده می‌شود.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود، هر ساله به شناسایی پژوهشگران پراستناد در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌پردازد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۵۷ پژوهشگر پراستناد در این حوزه‌ها شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته‌بندی شده‌اند.

شبنم درخشان

