به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در حاشیه بازدید از بازار بزرگ تهران گفت: سرای آزادی (پیشتر سرای دستمالچی) که با چند سرای دیگر از جمله سرای زیبا و سرای نادر مجموعهای بزرگ در صنف پارچه را تشکیل داده، با تخلف جدی سازهای مواجه شده است.
وی افزود: شهرداری منطقه ۱۲ با همکاری شهرداری ناحیه ۳ (بازار) در فروردین امسال موفق به شناسایی حفاریهای غیرمجاز در طبقات زیرین این پاساژ شد؛ اقدامی که به «زیر خالی کردن سازه» تعبیر شده و بدون هیچگونه مجوز قانونی انجام گرفته بود و از همان زمان، موضوع به اطلاع دادستانی تهران و نواحی قضائی مرتبط رسید و چندین بازدید مشترک انجام شد که امروز نیز معاون پیشگیری دادستانی تهران در محل حضور یافت و گزارش رسمی شهرداری ارائه گردید.
شهردار منطقه ۱۲ اظهار کرد: بر اساس بررسیهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که بهعنوان مرجع تخصصی دولتی وارد عمل شدند، این بنا فاقد استحکام لازم بوده و نیازمند اقدام عاجل برای نوسازی است.
آئینی تاکید کرد: از زمان شناسایی تخلف، با جدیت موضوع را پیگیری کرده و در برابر تهدیدات و فشارها عقبنشینی نکردیم زیرا جان مردم برای ما از هر چیزی مهمتر است و در این موضوع هیچگونه مماشاتی پذیرفته نیست.
وی اظهار کرد: در این محل مصالح ساختمانی جدید وارد نشده است و اگر جدیت ویژه دکتر زاکانی و پیگیریهای منطقه ۱۲ نبود، این موضوع همچنان پنهان میماند.
ولی الله مهبودی معاون دادستان استان تهران نیز در این بازدید با اشاره به دستور پلمپ سازههای غیر مجاز در بازار تهران گفت: برای نوسازی و ایمنسازی بازار تهران، نخستین گام انجام بررسیهای فنی و تخصصی است و این روند شامل فازبندی، تعطیلی بخشهایی از بازار، جابهجایی واحدها و اجرای عملیات سازهای خواهد بود؛ فرایندی که دستکم سه تا چهار ماه زمان میبرد.
وی اظهار کرد: دستکم ۱۱ سرداب بازار از نظر سازه و ایمنی حریق در وضعیت بحرانی قرار دارند که شهرداری تهران و استانداری اخطارهای لازم را صادر کردهاند و از کسبه و مالکین خواسته شده برای تقویت سازه و اصلاح سیستمهای آتشنشانی اقدام کنند.
کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران در این بازدید گفت: به دنبال حفاریهای انجامشده در طبقات زیرزمین، سه پاساژ آزادی، دستپاچی و سرمای زیبا که در کنار یکدیگر قرار دارند، با مشکلات جدی سازهای مواجه شدهاند.
وی افزود: خوشبختانه شهرداری منطقه ۱۲ پس از اطلاع از موضوع، بلافاصله وارد عمل شده و فعالیتهای عمرانی را متوقف کرده است و بررسیهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی نیز نشان میدهد که سازه این ساختمانها در وضعیت کاملاً ناپایدار قرار دارد.
عبدولی اظهار کرد: امروز جلسهای با حضور مسئولان و کارشناسان برگزار شد و در بازدید میدانی، دستور اولیه برای پلمب و تعطیلی موقت این بخشها صادر گردید تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران گفت: تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت سازه، موضوعات مربوط به ایمنی آتشنشانی به حالت تعلیق درآمده است، زیرا در شرایط فعلی مشکل اصلی، ناپایداری سازهای است و اولویت با جلوگیری از ریزش و خطرات مرتبط با آن خواهد بود.
علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: بازار تهران بهعنوان قلب اقتصادی شهر و یکی از مراکز پرجمعیت، به دلیل حفاریهای غیرمجاز در معرض خطر جدی قرار گرفته است که بر اساس آئیننامه ۲۸۰۰، این محدوده دارای اهمیت بسیار بالاست و هرگونه تغییر در سازه میتواند پیامدهای سنگینی برای امنیت عمومی داشته باشد.
وی افزود: امروز با حضور شهرداری منطقه و معاون دادستان تهران، موضوع حفاریهای غیرمجاز در سرای آزادی مورد بررسی قرار گرفت. در این محل، افراد سودجو اقدام به جرزخواری و پیخواری کردهاند؛ یعنی بخشهایی از سازه اصلی ساختمان را تخریب و در طبقه زیرین، بدون مجوز، طبقه جدیدی ایجاد کردهاند که این اقدام، مقاومت سازه را بهشدت کاهش داده و خطر ناپایداری را افزایش داده است.
