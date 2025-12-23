  1. جامعه
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

حفاری‌های غیرمجاز زیر بازار بزرگ تهران؛ دستور ایمن‌سازی فوری

در پی شناسایی حفاری‌های غیرمجاز و ایجاد فضاهای ناایمن در یکی از مراکز خرید بازار بزرگ تهران، مقامات قضایی و شهری از این محدوده بازدید کرده و تصمیمات فوری اتخاذ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله مهبودی، معاون دادستان تهران، به همراه علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی، حامد یزدی مهر مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، سعید بشیری معاون فرمانداری تهران، شهردار منطقه ۱۲ و جمعی از مسئولان شهری این ناحیه با حضور در سراهای آزادی، نادری و زیبا، وضعیت ایمنی این بناها را بررسی کردند. بنا بر اعلام مسئولان، حفاری‌های غیرمجاز و پدیده موسوم به «پی‌خواری» موجب تضعیف سازه‌های قدیمی بازار و افزایش خطر فروریزش شده است.

بنابراین گزارش، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، برخی از این سازه‌ها در شرایط کاملاً ناایمن قرار دارند و امکان مقاوم‌سازی آن‌ها نیز وجود ندارد. به همین دلیل، با ورود دستگاه قضائی و هماهنگی شهرداری، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تصمیم‌گیری برای پلمب، تخلیه، ایمن‌سازی و در مواردی نوسازی در دستور کار قرار گرفته است.

در جریان این بازدید همچنین بر شناسایی کامل فضاهای غیرمجاز، جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از زیرزمین‌های ناایمن و توقف فوری تردد در بخش‌های پرخطر تأکید شد. اطلاع‌رسانی عمومی به شهروندان و نصب هشدارهای ایمنی در محدوده‌های ناامن از دیگر اقدامات فوری اعلام‌شده است.

در عین حال، موضوع ساماندهی وضعیت کسبه و تعیین تکلیف مالکیت و بهره‌برداری واحدها نیز در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد تا تصمیم‌گیری‌های بعدی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و معیشتی انجام شود.

به گفته مسئولان، گزارش جامع فنی از وضعیت این سراها طی روزهای آینده تهیه و بر اساس آن، اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای حفظ ایمنی جان شهروندان و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی دنبال خواهد شد.

