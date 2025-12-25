مظفری نسب: باند حفاری غیرمجاز در ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مظفرینسب در این زمینه اظهار کرد: در یک عملیات منسجم و شبانهروزی که با همکاری پاسگاه انتظامی ترکمان و تیم اطلاعاتی یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی انجام شد یک باند حفاری غیرمجاز در ارومیه دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این عملیات چهار نفر حفار غیرمجاز حین تلاش برای حفاری به قصد تحصیل آثار تاریخی و فرهنگی دستگیر شدند و از متهمان، دو دستگاه طلایاب و گنجیاب به همراه ابزار و ادوات حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد، سپس متهمان برای طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی تحویل داده شدند.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای حفاظت از میراثفرهنگی و جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی انجام شده است و دستگیری این باند حفاری غیرمجاز نشاندهنده عزم و اراده نهادهای امنیتی و حفاظتی در حفظ و نگهداری از میراثفرهنگی است.
