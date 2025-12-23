به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوا ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی اظهار کرد: هدف از این دیدارها احصای مسائل اجرایی، ایجاد هم‌افزایی سازمانی و انتقال رویکرد واحد مدیریتی به کتابداران در سطح کشور است.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دیدگاه‌ها و مطالبات مدیران و کارکنان را جمع‌بندی کرده و برای تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی به سطوح مدیریتی ارشد منتقل می‌کند.

تقوا تصریح کرد: با توجه به الزامات مالی پیش‌روی نهاد، ضرورت صرفه‌جویی، تدوین به‌موقع برنامه عملیاتی و پیش‌بینی دقیق بودجه مورد تاکید است.

وی ادامه داد: رؤسای کتابخانه‌های شهرستان‌ها مکلفند الزامات قانونی حوزه درآمدی را به‌طور کامل اجرا کرده و برون‌سپاری خدمات و مدیریت هزینه‌ها را در چارچوب اعتبارات مصوب ساماندهی کنند.

سرپرست اداره‌کل امور استان‌ها و انجمن‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند منابع گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های کتابخانه‌ها برای درآمدزایی، برگزاری منظم جلسات انجمن‌های استانی و پیگیری روند بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی اراک از اولویت‌های اصلی کاری نهاد است.

وی تحقق این رویکردها را نیازمند تعامل و همراهی همه مدیران و کتابداران دانست و افزود: با هم‌افزایی مجموعه نهاد، می‌توان کارآمدی سازمان را افزایش داد و مسیر اجرای برنامه‌ها را با شتاب و دقت بیشتری دنبال کرد.

تقوا با اشاره به جایگاه کتابخانه‌های عمومی در جامعه، تصریح کرد: این مراکز، افزون بر مأموریت فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.



وی گفت: مشارکت عمومی در برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری فرهنگی مؤثری است که نتایج آن در آینده اجتماعی و فرهنگی کشور نمود خواهد یافت.

تقوا تاکید کرد: درآمدزایی پایدار و کنترل هزینه‌ها در کتابخانه‌های عمومی کشور ضروری است تا این مراکز بتوانند ضمن حفظ کیفیت خدمات، با مدیریت بهینه منابع و کاهش وابستگی به اعتبارات محدود دولتی، زمینه تداوم فعالیت‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را فراهم کنند.