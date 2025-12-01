عمومهدی: مطالعه و تقویت شخصیت اسلامی در جوانان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در جمع طلاب حوزه علمیه خاتم الانبیا «ص» اظهار کرد: امام خمینی (ره) از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ اسلام بودند و باید مطالعات خود را درباره شخصیت‌های بزرگ افزایش دهیم و از کتاب‌های مفید مانند «روح الله» که به زبان ساده و مختصر نوشته شده، بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: شخصیت امام خمینی (ره) در دوران جوانی و در حوزه علمیه شکل گرفت و این ویژگی‌ها او را به یک رهبر جهانی تبدیل کرد، همچنین بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب نیز در دوران جوانی شکل گرفته است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: یکی از بهترین راه‌ها برای شکل‌دهی به شخصیت انسان‌ها، مطالعه است و باید به این عادت اهمیت داده شود.

وی ادامه داد: بسیج در تداوم انقلاب اسلامی و تحقق مردم‌سالاری دینی نقش اصلی را بر عهده دارد و بسیج باید بستر فعالیت‌های مردمی را فراهم کند.

سردار عمومهدی بر ضرورت ترویج فرهنگ بسیج و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: این روحیه و همکاری مردم می‌تواند کشور را به پیش ببرد و در برابر چالش‌ها مقاومت کند.